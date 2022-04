El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, destacó que la obra pública "está traccionando fuerte" a la actividad del sector en todo el país, al tiempo que anunció la incorporación de 10 mil trabajadores en marzo. "Seguimos creciendo, la obra pública está traccionando fuerte en todo el país, la obra privada pequeña también", sostuvo el empresario al trazar una evaluación de la actividad al cabo del primer trimestre del año.



"Nosotros venimos creciendo desde mediados de 2020 porque la obra pública estuvo exceptuada desde el primer momento del decreto de confinamiento, y simultáneamente hubo una gran demanda para construcción y refacción de viviendas unifamiliares, porque la gente confinada empezó a pensar qué hacer con su casa o pensar en mudarse lejos de los cascos urbanos y construirse una casa", explicó Weiss. Eso disparó la venta de materiales para la construcción, lo que se refleja en el ïndice Construya y en los relevamientos del Indec



No obstante, el presidente de la Cámara de la Construcción alertó que "hay problemas de insumos" porque "cada vez que tenemos un pico de actividad tenemos problemas de insumos y de mano de obra: no conseguimos ingenieros, capataces técnicos y tampoco personal menos calificado".



En cuando a las dificultades para conseguir personal, dijo que "mucha gente que cobra un plan social no lo quiere abandonar, tiene miedo de perderlo, nos encontramos con un cuello de botella". Detalló que un sueldo para personal no calificado ronda los 70 mil pesos en la actividad, y agregó que en la construcción "hay mucha informalidad en la refacción y construcción de viviendas unifamiliares".



"Los salarios de la economía han perdido en términos reales en los últimos años, los salarios de nuestra industria siempre han sido bajos", concluyó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción.