Los empleados bancarios cumplen este jueves un paro que afecta la atención al público. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Bancaria (AB), que consideró "inadmisible" la última propuesta de aumento salarial de las cámaras del sector en el marco de las discusiones paritarias. Sergio Palazzo, titular de La Bancaria, explicó que "los trabajadores están enojados con los bancos”, que "ganaron lo suficiente como para arrimar una propuesta" mejor a la que hicieron.

La Bancaria sostiene que las cuatro cámaras patronales del sector siguen sin escuchar "a los trabajadores” y es frente a eso que decidió realizar medida de fuerza en bancos públicos y privados de todo el país.

El gremio conducido por Palazzo precisó que el sector patronal propuso un "aumento salarial de 55% en tres tramos hasta el mes de noviembre, con revisión dentro del último trimestre del año, o antes en caso de que cambien las condiciones macroeconómicas del país”. El sindicato consideró insuficiente la oferta y la rechazó.

"La propuesta desconoce el mandato del presidente de la Nación, quien claramente manifestó que los sueldos deben superar a la inflación", señaló La Bancaria en un comunicado de prensa.

Palazzo sostuvo que "más allá del porcentaje, la forma de pago de 5 a 7 pagos es lo que hace que se rechace la propuesta". "Con la perspectiva de inflación que se estima, en siete meses perderíamos con la inflación", explicó el también diputado del Frente de Todos.

"El trabajador no solo no puede ahorrar sino que además va atrás de los productos. Cuando viene es para compensar lo que ya pagaste", precisó el gremialista e indicó: "En el lapso de un año, los bancos incrementaron entre un 60 y 189 por ciento los paquetes para los usuarios de servicios en dos y tres veces. ¿Por qué les parece mucho que pidamos el 60 por ciento como piso o un tratamiento similar a lo que le cobran a los clientes?".

"Entre los banqueros de la Argentina se van a repartir 121 mil millones de pesos, solo el 20 por ciento de lo que ganaron. Los dividendos acumulados por los dueños de los bancos. Les quedan unos 600 mil millones todavía. Ganan muchísimo dinero", añadió el líder de La Bancaria.

Palazzo y la situación del Gobierno y el Frente de Todos

Palazzo también habló de la gestión de Gobierno y de la situación dentro del Frente de Todos. “Yo hablo en términos de políticas. Así como se han hecho cosas muy buenas, como preservar el empleo en la pandemia con el ATP y el IFE, también creo que los esfuerzos del Gobierno se dilapidan cuando no se puede controlar la inflación”, remarcó en diálogo con AM 750.

El titular de La Bancaria dijo no ser “quién para decirle al Presidente quiénes deben ser sus colaboradores, sí creo que hay que cambiar cómo se manejaron los precios, no es nuevo, lo vengo diciendo hace un año, costó debates internos ásperos. Ahora es un debate instalado.

“Tiene que haber correcciones en la política, por eso el gran debate del Frente de Todos que se expresan en diferencias internas. En algún momento encontraremos la síntesis y se pueda salir con un programa más activo en lo social y económico”, añadió Palazzo.

El secretario general de la Asociación Bancaria dijo ver “con preocupación la política económica, todos saben que la inflación impacta en los sectores que menos tienen. Hay que corregirlo. Es una deficiencia del Gobierno que no lo ha podido corregir, si bien hay aumento de la inflación en muchos países. Una inflación del 60 % no hace que un país sea normal. La paritaria es un buen instrumento para discutir el ingreso, pero también hay sectores que no lo pueden discutir porque están en la precariedad”.