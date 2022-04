El laboratorio estadounidense Moderna presentó este jueves un pedido de autorización en Estados Unidos para poder administrar su vacuna contra el coronavirus a niños y niñas en la franja de edad que va desde los seis meses a los seis años.



Los menores de seis años son el único grupo etario que hasta ahora no ha tenido acceso a las vacunas anticovid en Estados Unidos y muchos otros países, por lo que la de Moderna podría ser la primera vacuna usada en ellos.



La compañía dijo que envió datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense que espera prueben que dos aplicaciones de la vacuna en bajas dosis protegen del coronavirus a bebés y niños pequeños.



El nivel de protección de la vacuna, no obstante, es menor para el caso de la variante Ómicron del virus, que es la más contagiosa de las conocidas hasta ahora, agregó Moderna en un comunicado.



"Creemos que el mRNA-1273 podrá proteger de manera segura a estos niños contra el Sars-CoV-2", dijo Stéphane Bancel, director ejecutivo oficial de Moderna, en la nota, usando los nombres científicos de la vacuna y del virus del coronavirus. Esto es muy importante en nuestra lucha continua contra la covid-19, y será especialmente bienvenido por los padres y cuidadores", agregó, informó la cadena de noticias CNN.



Solo los niños de cinco años o más pueden vacunarse en Estados Unidos, y con la vacuna de Pfizer, lo que deja a 18 millones de niños pequeños sin protección, según estimaciones oficiales.



Se espera que Pfizer anuncie pronto si tres aplicaciones en dosis aún más bajas para los niños más chicosson suficientes, meses después de anunciar que dos dosis no daban suficiente cobertura.



A fines del mes pasado, Moderna presentó resultados de un estudio realizado entre niños de seis meses a cinco años según el cual dos aplicaciones de la vacuna a una cuarta parte de la dosis normal dejaron altos niveles de anticuerpos que combaten el virus.



No hubo efectos secundarios graves y las inyecciones provocaron menos fiebre que otras vacunas de rutina.



Hasta ahora, en Estados Unidos, la vacuna de Moderna está restringida a adultos. Otros países la aplican a niños de hasta seis años.



Meses atrás, la FDA expresó preocupación por un efecto secundario raro de la vacuna en niños y adolescentes, la inflamación del corazón, y aún no se pronunció sobre las aplicaciones pediátricas anteriores de Moderna.