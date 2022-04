El seleccionado de España no jugará la Copa del Mundo de rugby de Francia 2023 por la alineación indebida del pilar sudafricano Gavin Van den Berg en partidos de Eliminatorias ante Países Bajos y su lugar lo ocupará Rumania, informó ayer la Federación Española de Rugby (Ferugby).



El comité judicial independiente nombrado por World Rugby para estudiar la reclamación de la Federación Rumana de Rugby (FRR) sobre la elegibilidad de Van den Berg, decidió sancionar a España con 25.000 libras y descontar cinco puntos por cada uno de los dos partidos en los que fue alineado este jugador, quedando fuera del mundial.

En la eliminatoria europea Georgia fue primero con 44 puntos, seguido por España con 29, ambos clasificados, Rumania con 28 y Portugal con 26.

Van den Berg fue utilizado por España en los cotejos ante Países Bajos, 52-7 de visita y 43-0 de local, y al sufrir el descuento de esos 10 puntos España suma 19 unidades, clasificando Rumania para la Copa y Portugal para el repechaje.

Ahora se espera el anuncio formal de la World Rugby que establecerá que Rumania integrará el Grupo B con Sudáfrica, Irlanda, Escocia y un clasificado del repechaje Asia-Pacifico

Desde hace tiempo se sospechaba que el sudafricano no cumplía con los requisitos de elegibilidad (tiempo continuo de estancia en España, fundamentalmente). El Alcobendas, club en donde juega Van den Berg, envió a Ferugby documentos no oficiales y sin sello que determinara su legitimidad, dado que el jugador no tenía pasaporte y además habían falsificado su visado de entrada al país, consignó Marca.

La Ferugby dio por buenos los documentos falsos para incluirlo en el seleccionado, motivando el reclamo de rumano y la WR constató que esa denuncia tenía razón, y ahora Rumanía hereda el puesto de España.