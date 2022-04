Dicen que Gerardo Morales buscaba el modo de desactivar ese programa desde hacía días. Pero lo hizo cuando Emilio Pérsico bajó del avión. Mientras el Secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita pisaba suelo jujeño su cara aparecía en todos los portales. Morales había sacado un tuit poco antes. Acusó al ministerio de Agricultura de Nación y al Movimiento Evita de entregar tierras de la Provincia a militantes del Evita. Habló de usurpación ilegal. Y anunció denuncia judicial para todos. Sin embargo, la historia es distinta: no hubo entrega de tierras, sólo hubo un censo y reconocimiento de ocupación en 63 puestos rurales a unas cien familias, campesinos sin militancia, habitantes del lugar desde hace tres generaciones, todo con aval de un municipio radical y concejales de todos los partidos.

“¡Qué tipo más raro!”, dice Pérsico. Y no para. Aún está en suelo jujeño. “El acto se hizo hace dos semanas en un municipio que es de él, con resolución del Concejo Deliberante votada por todos los bloques, en el anuncio estuvo la secretaria del municipio y el Presidente del Concejo, todos del gobernador. Esto fue un relevamiento de personas que hace más de 20 años ocupan esas tierras, con ese relevamiento inician un juicio de usucapión para que alguna vez la tierra pueda llegar a estar a su nombre. No tiene nada que ver con el Movimiento Evita, es una tarea que se hace en todo el país, pero él quiso empiojar las cosas para ver si yo venia a la provincia a hacer algo de la gestión con Milagro”.







Emililio Pérsico.

La noticia saltó por la mañana del jueves en todos los portales. Morales anunció denuncia penal contra una tira de funcionarios de Agricultura: Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familia y Cecilia Iriarte, intendenta del Parque Nacional Calilegua, vecino a la comuna.



“Rechazo terminantemente las acciones de funcionarios nacionales del Ministerio de Agricultura que, arrogándose atribuciones del Gobierno de Jujuy y en abuso de sus competencias --escribió--, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”. Y dijo: “En Jujuy no avalamos la usurpación ilegal de tierras. Promovemos soluciones habitacionales formales para los jujeños que lo necesiten, en línea con una política de regularidad en el otorgamiento de terrenos, porque respetamos las normas, la transparencia y la equidad”.

Julián Domínguez estaba de gira en Israel con Wado De Pedro, ultimo día. El ministerio buscó información durante todo el día. Y pasadas las seis de la tarde, sacaron un brevísimo y cortísimo comunicado para poner paños fríos. Domínguez había llamado a Morales. Buscó coordinar institucionalmente el trabajo y quedaron en verse la semana próxima. Eso sí, agregaron: “no se intenta, por otra parte, afectar derechos de terceros, la propiedad privada o el derecho provincial”.



Disputa detrás de las tierras

El eje en discusión son 23 mil hectáreas de Palma Sola, un municipio protegido como zona de influencia del Parque Nacional Calilegua. En 2016, el Concejo Deliberante votó la ordenanza 153, de avanzada, que declaró área campesina al sector rural “como ámbito donde se territorializan los modos de vida”. El artículo 4° estableció hacer ordenamiento territorial, ambiental y tenencia de la tierra. Y el artículo 5°, un censo. En 2021 y 2022, el ministerio hizo el censo a través de la Secretaría de Agricultura Familiar. Inició la tarea demorada por el macrismo que desmanteló sus delegaciones jujeñas y luego por la pandemia. En abril de este año terminó la primera parte del trabajo durante el cual hubo visitas in situ a cada finca, encuestas, registro de antecedentes y de años de ocupación y relevamiento de producción. Uno de los problemas.



La Secretaría de Agricultura Familiar contó 63 puestos con unas 100 familias distribuidas en 18 parajes que producen todo y variado: carne, verduras y frutas como maní, tomate, palta. El 19 de abril se hizo un acto. Cada familia recibió una carpeta con cartografía del lugar donde vive y un listado donde está su nombre, domicilio y antigüedad en el puesto. Eso es todo lo que ocurrió. “Un reconocimiento de la situación fáctica en la que se encuentra cada familia sin afectar derechos de terceros”, según explica una fuente del ministerio. “No se registra ni se publica una situación de dominio, se constata un hecho. No más”, agrega. Todo está inscripto en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Nº 27.118, a la que la provincia de Jujuy adhirió por ley Nº 5.864, el marco internacional de los Derechos Humanos, y la Ordenanza 153/16 de Palma Sola. Así, no es una posesión ni titulo pero abre las puertas para que cada quien formalice un tipo de existencia situada y reconocida por una de las ventana del Estado no sólo para un posible pedido de tenencia sobre el suelo sino también para acceder a cosas como créditos bancarios para mejorar la producción y aquello que hacen.

¿El problema? La mitad de las 23 mil tierras son tierras fiscales pero la otra mitad pertenece a consorcios vinculados al poderoso Ingenio Ledesma, al salteño Alfredo Olmedo y al empresario Orlando Canido, denunciado por el uso de guardias blancas en sus dominios. “La soja, el poroto y la caña –dice la misma fuente-- son los que en realidad están buscando sacar a esas familias, y eso es parte del proceso de corrimiento de la frontera agrícola. Eso, no más”.



Morales y sus tuit montaron una nueva escena de escaramuzas. Pérsico llegó y estuvo con Milagro Sala. Morales había quedado herido por la interna feroz de Juntos por el Cambio que le reclama más distancia con los espacios del FdT. ¿Fue una sobreactuación el cruce de tuits con Nación?

– Para mí tiene que ver con que yo llegaba a Jujuy –dice Pérsico, y porque se mire el ombligo--. Cuando pisé Jujuy salió la noticia. Cuando bajé del avión, estaba en todos los portales. Esto es él con su doble moral: se lleva bien desde lo institucional con el Gobierno pero al mismo tiempo acá no te deja crecer nada, tiene terror de que crezca cualquier cosa: pese a qué él las diezmó, hoy las organizaciones son muy fuertes, han vuelto a ser muy fuertes.



Este viernes, las organizaciones también respondieron: