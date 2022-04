En una reunión extensa pero sin soluciones de fondo sobre ciertas conductas especulativas de las empresas privadas, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo un encuentro con las principales compañías alimenticias que forman parte de Precios Cuidados, para monitorear la evolución de los precios y el nivel de cumplimiento del programa luego de que se detectara una merma en el abastecimiento de productos por parte de las empresas. Hubo advertencias y pedidos de informes, pero no se aplicaron sanciones a los que presuntamente tuvieron un comportamiento irregular.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría, la de hoy fue la primera de una serie de reuniones que se van a implementar de forma regular con las compañías que participan de +Precios Cuidados, una cuestión que fue consensuada con los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo de la Nación. Estuvieron presentes representantes de las empresas Molinos, Arcor, Unilever, Mondelez, Danone, Mastellone y Nestlé, mientras que Feletti estuvo acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian.



En cuanto al abastecimiento del programa, el secretario manifestó que, en base a un relevamiento hecho por la Dirección de Inspecciones de la Secretaría de Comercio Interior sobre 1350 supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires, se observó un nivel de cumplimiento de 65 por ciento, mientras que históricamente este número se ubicaba en 75 por ciento, tal como adelantó Página I12 hace unas semanas.



"El abastecimiento tanto de +Precios Cuidados tanto en los supermercados como en los comercios de proximidad es una prioridad de nuestro Gobierno y no vamos a permitir ningún tipo de especulación ni abuso en ese sentido", expresó el funcionario. Y sostuvo a la vez que "la Secretaría de Comercio está a disposición para trabajar en conjunto con todos ustedes en lo que sea necesario, pero no vamos a avalar comportamientos que perjudiquen el acceso a los alimentos de las y los argentinos".



En términos generales y a diferencia de lo que les mostró Feletti, las empresas respondieron que están abasteciendo el programa y que incluso aumentaron los volúmenes de producción. En particular, las empresas Molinos y Arcor mostraron los informes de la evolución de producción y entrega a los supermercados de los últimos meses; mientras que las demás empresas participantes se comprometieron a enviar la información requerida para que la Secretaría pueda analizarla y, a partir de ahí, seguir la trazabilidad y garantizar el efectivo cumplimiento del programa.



"Todas las empresas presentes coincidieron en que, al representar un promedio de precios muy inferior al de los productos que están por fuera de la misma, la canasta de +Precios Cuidados tiene elevados niveles de demanda, lo que se expresa en los pedidos cada vez mayores de los supermercados sobre esos bienes", informó la Secretaría.



Por otra parte, remarcó que se va a "controlar fuertemente" que abastezcan los 60 productos que integran la canasta de Precios Cuidados para comercios de proximidad, que surgió del acuerdo que el Gobierno firmó con la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina el pasado 5 de abril. Este es uno de los mayores problemas, porque las empresas están incumpliendo fuerte en la provisión de comercios de cercanía.



En cuanto a los productos que están por fuera de +Precios Cuidados, Feletti planteó que, hacia adelante, se les va a exigir a las empresas mayor colaboración para anticipar la evolución y poder "analizar la fundamentación y racionalidad de los mismos y evitar cualquier tipo de maniobra especulativa"."No podemos permitir cualquier apropiación de márgenes, trabajemos con márgenes razonables en función de los costos", exigió el funcionario-



Agregó que "así como en la canasta de +Precios Cuidados vamos a pedir cada mes los volúmenes producidos y comercializados, para los productos que se ubican por fuera de la misma necesitamos analizar los costos, para trabajar con números claros y evitar que la brecha entre los productos regulados y los que no lo están se expanda".



Acerca de los efectos colaterales de la pandemia y de la guerra en Ucrania sobre el precio de muchos insumos, el funcionario pidió a las empresas detalles sobre qué insumos subieron y de qué modo impacta en cada caso particular para "trabajar sobre esos eslabones de la cadena".