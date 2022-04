“Vuelve el Quilmes Rock”. Desde que se anunció su regreso a la oferta festivalera porteña, en noviembre del año pasado, no deja de retumbar en radio, televisión y medios gráficos ese spot publicitario. Incluso en el abismo de la internet. Aunque la realidad es que su eslogan en 2022 es “el festival que cambió la historia de los festivales en Argentina”. Quizá un poco exagerado. Lo que sí es cierto es que a lo largo de sus ediciones, por sobre el resto de sus pares, el evento le dio una cabida importante a los artistas que conforman la escena local. Y esta vez no fue la excepción, al punto de que conforman el 90 por ciento de la programación. Sin embargo, a una década de su última edición, la mayoría de los grupos que dan vida a ambas fechas no existían, mientras que algunos y algunas solistas aún cursaban la primaria. Tampoco estaba a pleno el predio que contendrá al encuentro, Tecnópolis, creado un año antes de que el festival entrara en hibernación.

Así que este sábado y domingo una nueva generación de artistas argentinos protagonizarán el Quilmes Rock 2022. Y eso se podrá apreciar desde temprano en los cinco escenarios distribuidos a lo largo y ancho del megaparque de Villa Martelli.

A las 15.30, en la jornada inaugural, Fermín, músico de la banda de Dillom y figura fundamental en el despegue que saborea el mejor trapero que tiene la Argentina actualmente, levantará el telón del Escenario Rock, en tanto que Wiranda Johansen lo hará en el Quilmes. A continuación, Silvestre y La Naranja le pondrá psicodelia al Escenario Claro, Lisa Cerati hará honor a su apellido en el Geiser y el español Vic Mirallas se convertirá en el primer acto internacional de la fecha cuando pise el Escenario Enigma.

A partir de ese momento, el juego de propuestas, novedades y clásicos se abrirá. Con la excepción de Fito Páez, quien se tuvo que bajar de la grilla tras contagiarse de covid-19. Su lugar lo ocupó Airbag.

Destacados de la primera fecha

En la primera fecha del festival sobresalen asimismo las inclusiones de El Príncipe Idiota, la también medocina Anyi, el cordobés Francisca y los Exploradores y los bonaerenses 1915 en el Escenario Geiser. Ahí mismo se presentará una de las grandes apuestas de la música local en 2022: Juana Aguirre. Será el único escenario del evento dedicado exclusivamente a artistas jóvenes, junto con el Enigma, donde estarán Mellanie Williams, Los Besos, Marki, Lupe, La Valenti y Benito Cerati, quien adelantará temas del disco que sacará bajo su nombre (anteriormente lo hizo a través del álter ego Zero Kill).

Si el cierre en ese aforo será por cortesía de Poncho, en el Escenario Claro lo harán Los Pericos, precedidos por Eruca Sativa y Vicentico. El hijo del frontman de Los Fabulosos Cadillacs, Florián, será de la partida, aunque en el Escenario Quilmes, que albergará las performances de Las Pelotas, Estelares y Conociendo Rusia.

“Los festivales en general son instancias musicales donde las bandas participan en buenos horarios cuando tienen ciertas trayectoria”, dice el mandamás de Conociendo Rusia, Mateo Sujatovich, a Página/12 sobre su incursión en este tipo de eventos musicales. “Cuando nos hicimos conocidos llegó la pandemia. Por eso mi participación en los festivales, un capítulo importante para cualquier artista, comienza ahora. Veo al Quilmes Rock como una oportunidad gigante”.

El autor de “Cabildo y Juramento”, quien disfruta actualmente de las mieles de la popularidad, actuará al caer la tarde en el Escenario Quilmes con un show que rankea como previa del Movistar Arena que hará el próximo 5 de noviembre. Casi a la misma hora será la vuelta de Virus. O más bien el inicio de su despedida. Aunque Marcelo Moura, integrante del grupo, advirtió que la gira “durará lo que dure la salud, el amor y el entusiasmo”. En la presentación del evento tuvieron como invitado a Benito Cerati. ¿Repetirán?

El turno de Gorillaz

Aparte del español Vic Mirallas y de los uruguayos Cuarteto de Nos, Gorillaz es el otro artista foráneo de la fecha. El único anglosajón, y el primero que se anunció para el Quilmes Rock. Paradojas de la vida, regresan al mismo lugar en el que se produjo su debut porteño, en 2017, cuyo voltaje fue tan potente que al terminar se desató una tormenta.

Al treparse al Escenario Rock, a las 23.30, los liderados por Damon Albarn estarán llevando adelante su segundo recital de 2022 (el primero sucedió el jueves en Montevideo), luego de que su frontman fuera invitado por Billie Eilish para hacer durante su performance en el festival de Coachella uno de los grandes hits del laboratorio audiovisual: “Feel Good Inc”. No obstante, en esta ocasión, aparte de repasar sus clásicos y de abonar canciones que no interpretan desde hace una década, el proyecto estrenará dos temas nuevos, y desembarcará con varios invitados de lujo. Fin del espoileo.

Destacados del domingo

El domingo no habrá actuaciones internacionales, lo que no le restará intensidad al Quilmes Rock 2022. Ni tampoco emocionalidad. Y más tras la confirmación de la reunión de Catupecu Machu para estar en el festival. También se sumó a último momento Divididos, que ofrecerá su primer show mutltiudinario (en el Escenario Rock) luego de la muerte de su mánager histórico, Jorge “Killing” Castro. Será sin duda un momento emotivo. Aunque no el del cierre, pues de éste se encargará la banda comandada por Fernando Ruiz Díaz, pero en el Escenario Quilmes.

Antes de que esto suceda, Dante Spinetta, Juan Ingaramo, Los Auténticos Decadentes y Nathy Peluso llenarán de groove ese mismo lugar. Mientras que Celeste Carballo, Sarcófago, Ella es tan cargosa y Pier la rockearán en el Escenario Enigma. A diferencia del día anterior, en la segunda jornada las puertas de esta versión recitalera de Tecnópolis se abrirán un poco más temprano.

A las 13.30, Suena Eh recibirá al público en el Escenario Claro. En el transcurso de la jornada, por ahí demabularán Bandalos Chinos, Barbi Recanati, Sr. Flavio, Kapanga, La Franela, Guasones, Massacre, Richard Coleman (junto a su banda, Trans-Siberian Express) y la rapera Lara 91-K. Más ecléctico imposible. En tanto que en el Geisier se presentarán Pels, Altocamet, los hermanos Vitola (Sofía con Potra y Joaquín con su envión solista), Bruno Albano y Los Brujos en plan festivalero. Eso sucederá a las 21.20, justo en el momento en el que Súper Ratones se monte en el Escenario Enigma y Turf y Los Tipitos lo hagan en el Escenario Rock. Al momento de escribir esta nota aún quedaban entradas disponibles para ambas fechas. Como dato adicional, el estacionamiento será gratuito y el consumo de gastronomía y merchandising se hará mediante una tarjeta cashless, que se obtendrá únicamente en el predio los días del festival.