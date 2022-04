Con el último estudio de costos del Ente de la Movilidad en la mano, la comisión de Servicios Públicos del Concejo que preside la concejala socialista Verónica Irizar comenzará a tratar el lunes el aumento en la tarifa de taxis y remises. El informe técnico difundido el jueves arrojó un desfasaje del 82%, varios puntos por debajo del estudio que realizaron los taxistas, quienes ayer plantearon su descontento porque consideran que los números oficiales no contemplan algunos ítems que siguen aumentando y encarecen aún más los costos de tener un coche en la calle. Más allá de las diferencias con los números, los titulares de licencias de taxis quieren que el Concejo apruebe de inmediato un incremento del 40%, caso contrario el mismo lunes en asamblea decidirán qué medidas tomarán para visibilizar el reclamo.



Las diferentes cámaras que agrupan a los titulares de licencias de taxis salieron ayer a cuestionar el último estudio de costos que elabora el Ente de la Movilidad y que arrojó una brecha del 82% con la tarifa actual: 131,25 pesos la bajada de bandera y 6,25 pesos la ficha cada 100 metros, en horario diurno; 153,40 y 7,02 en horario nocturno; mientras que los viernes por la noche y sábados hasta las 6, y sábados desde las 22 hasta las 6 del lunes, la bajada de bandera cuesta 159 pesos y la ficha 7,02 pesos.

Según el estudio que realizaron los propietarios de licencias en marzo, el desfasaje en ese mes era del 124%. "Para dar un ejemplo, el costo del GNC era de 50 pesos, ahora está casi en 60 y el lunes aumenta un 15%", dijo Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxistas Independientes (Atti). "Desde el municipio nos dicen que tenemos la tarifa más cara del país y en realidad tenemos los costos más caros del país, además en otras localidades no se hace un estudio serio de costos", agregó.

A la hora de describir los ítems que impactan en los costos del taxi, Cesca mencionó el seguro que es más caro que el de un auto particular porque tienen que agregar el costo del pasajero transportado, para un coche modelo 2017 están abonando alrededor de 25 mil pesos. El titular de Atti también se refirió a la siniestralidad que tienen los taxis, recordando que hacen entre 200 y 400 kilómetros por día. El taxista dijo que el costo más importante es el laboral. "Hoy, prácticamente es del 33%, es imposible de sostener, y tampoco incluimos dos rubros que son fundamentales: los juicios laborales y las enfermedades inculposas que hacen que el costo laboral esté rondando el 50%", argumentó.

Como ocurre cada vez que la Comisión de Servicios Públicos tiene que avanzar con un decreto para incrementar la tarifa de taxis y remises, este lunes los titulares de licencias irán con sus vehículos hasta el Palacio Vassallo para meter presión y conseguir, de mínima, un 40% de aumento, mientras apuntan a una revisión del 30% en setiembre. "No hay mala predisposición, pero si no avanzamos evaluaremos qué medidas tomar", advirtió Cesca.

"Ese estudio de costos no refleja lo real, porque el desfasaje es muy superior. Hay mucha bronca en el sector porque no se entiende nuestra posición. Salimos a trabajar todos los días; no nos guardamos nada. Todos los taxis están trabajando y más no podemos hacer", dijo a LT8 José Iantosca de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis y Remises (Catiltar). "Si no acercamos posiciones, el lunes haremos una asamblea donde se resolverán las medidas a tomar", agregó.



Al confirmar que el lunes tratarán el tema en la comisión que preside, la concejala Irizar pidió encontrar una solución de fondo en un contexto muy complicado por el proceso inflacionario. Además, la edila socialista anunció ayer la presentación de un proyecto para que el 100% de los taxis y remises cuenten con las aplicaciones para pedir viajes. "No puede ser un suplicio conseguir un taxi en Rosario. Hay que evitar demoras innecesarias y darle previsibilidad al sistema. Aplicaciones como MoviTaxi y SheTaxi pueden ayudarnos a conseguir viajes y colabora con la seguridad de pasajeros y conductores; a la vez permite tener información en tiempo real al Ejecutivo local para tomar decisiones", explicó.