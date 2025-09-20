Franco Colapinto largará 16º este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que tendrá al campeón mundial Max Verstappen en la pole position. A bordo de su Alpine, el argentino estaba en su último intento en la Q1, pero sufrió un fuerte choque que provocó una bandera roja.



El piloto largará delante de Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams). El único dato positivo es que Colapito comenzará la carrera en el circuito de Bakú por delante de Gasly, su compañero de equipo.

“Me desconcentró un poco lo de Gasly”, contó Colapint en boxes. Además, se lamentó porque “teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro”.

Antes, la Q1 se había suspendido por un choque del tailandés Alexander Albon en la curva 1. Hasta ese momento, Colapinto había registrado un tiempo de 1:44,057 en su primera vuelta. Había mejorado mucho su tiempo y, justo antes de la bandera roja, escaló hasta la décima posición.

Más temprano, Colapinto había quedado 15° en la tercera sesión de entrenamientos y se ilusionó con hacer una buena clasificación. El ganador de la FP3 fue el británico Lando Norris, de McLaren.

La Q2 también comenzó de manera accidentada, cuando el británico Oliver Bearman rompió la suspensión de su Haas por un choque contra una de las paredes, lo que obligó a suspender la sesión.

En esa segunda tanda de clasificación quedaron eliminados Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas).

Al comenzar la Q3, el que chocó fue Charles Leclerc con su Ferrari. El monegasco no podrá largar en la primera posición por quinto año consecutivo en Azerbaiyán. Poco después, chocó el líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri, qie largará en la novena posición.

Sobre el final, Verstappen bajó por casi medio segundo el tiempo del español Carlos Sainz para conseguir la pole.

La grilla para la carrera en Bakú, que se largará este domingo a las 8, hora argentina, quedó así:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz Jr. (Williams)

3- Liam Lawson (Racing Bulls)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- George Russell (Mercedes)

6- Yuki Tsunoda (Red Bull)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oscar Piastri (McLaren)

10- Charles Leclerc (Ferrari)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Lewis Hamilton (Ferrari)

13- Gabriel Bortoleto (Sauber)

14- Lance Stroll (Aston Martjn)

15- Oliver Bearman (Haas)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Nico Hulkenberg (Sauber)

18- Esteban Ocon (Haas)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Alexander Albon (Williams)