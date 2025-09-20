“Fueron muchos los que no prestaron atención

a lo que estaba ocurriendo.

Y no fue por falta de interés en Hitler

y su movimiento.

Al contrario; la prensa no hablaba de otra cosa”

Siegmund Ginzberg. Sindrome 1933

Querido lector, estamos recorriendo tiempos tristes. Y permítame ser pesimista, porque el pesimismo, aunque suena extraño, es lo único que me permite cierto optimismo. Para ser claro, quisiera recordar una frase que se le atribuye a Bertolt Brecht en los tiempos de la Alemania nazi: “Los pesimistas terminaron en Hollywood, los optimistas, en Auschwitz”.

La frase en cuestión se refiere a las maneras de reaccionar de los alemanes en general y los judíos en particular frente al repentino ascenso de Hitler y el nazismo al gobierno y al poder, a fines de enero de 1933.

Muchos decían “ya va a pasar, no va a poder hacer nada, quédense tranquilos que está bajo control, esto no dura más que unos meses. No va a tener cómo, no se va a animar, hay que estar loco para hacer algunas cosas, puro gritito, mucho ruido y pocas nueces” y otras frases de diverso grado de ingenio e ingenuidad que demostraron ser tristemente inútiles a la hora del desastre, el horror y el asesinato de 20 millones de personas.

Estuve leyendo, en estos días, un libro que no paro de recomendar, aunque quizás llego tarde, pues ya hace unos años lo recomendó el Papa Francisco… y si no le hicieron caso a él, difícilmente me lo hagan a mí. Se trata de “Sindrome 1933” un libro del, italiano Siegmund Ginzberg, que compara, con las herramientas que le da una profunda investigación histórica, a la Alemania de 1933, con la ¿Italia, Europa, el mundo? de estos tiempos. Digamos que habla de una Italia pre-pandemia (gobierno de derecha de Salvini), pre-Georgia Meloni, pre “todo esto que nos está pasando y no sabemos cómo carámbolas pudimos haber llegado”.

Una pequeña disgresión: es posible que en este punto algún lector proponga “Rudy, no te pongas tremendista que esto ya se está terminando, fíjate en la derrota del gobierno en las elecciones de septiembre, o en lo mal que le está yendo en el Congreso”. Me tienta remitir a ese lector a la frase de Bertolt Brecht suprascripta, pero no lo haré, sería de un nivel de cinismo que preferiría no ejercer. Sí diré en cambio, lector, que respeto pero no comparto su criterio, porque creo que lo que nos está pasando es producto de una profunda crisis cultural, de la exclusión diaria de minorías diversas, singulares y plurales, de la falta de duelos necesarios ante las pérdidas, de traiciones entendibles pero cuyas consecuencias igualmente rigen, de la pérdida de lo “absurdo” que de pronto se volvió normal, del triunfo de las consignas por sobre las ideas, de la idolatría de diferente signos y color, de la falta de empatía, de no entender que “ el otro, soy yo”, y tantas cosas más que los seres humanos no hemos sabido/querido/podido mejorar, y la IA no se va a ocupar porque no le interesa.

Hecha la digresión ( disculpe lector, fue más larga de lo esperado) vuelvo al libro. Le aseguro, querido lector, que de haberme visto leyéndolo, se hubiera reído de mi, cuando cada dos o tres párrafos repetía como un mantra “¡no pueden ser tan boludos, los alemanes no pueden ser tan boludos, los dirigentes no pueden ser tan boludos, los empresarios no pueden ser tan boludos, los políticos no pueden ser tan boludos, las autoridades de Europa y EE no pueden ser tan boludos (acá habrá que decir boludas, pero se rompe el mantra), el pueblo no puede ser tan boludo, los militantes de izquierda no pueden ser tan boludos, los tipos de clase media no pueden ser tan boludos, los judíos, los inmigrantes, los gitanos, los periodistas ¡no pueden ser tan boludos!”

Sí, lector, así durante 190 páginas.

Y pasaba (según cuenta el libro) que, por ejemplo, un señor llamado Helmutt Schmidt, pobre obrero de Baviera, era asalatado a plena luz del día por Hans Hermann Hotenttotenkotelmuterestandartenfuhrer, un hombre alto, rubio, de ojos celestes, tez pálida, en fin. Y que el bueno de Don Helmutt iba a la comisaría a hacer la denuncia. Y le decía a Herr Komisario: “¡Me acaba de asaltar un negro!” Y cuando Herr Komisario le pedía que lo describiera, Helmutt lo hacía con lujo de detalles. Y cuando el comisario le preguntaba: "¿cómo sabe usted que era negro?” Helmutt respondía con implacable lógica: “porque me asaltó”

En el ejemplo que doy, la palabra “negro”, puede ser reemplazada por “judío” o por “gitano” o por “extranjero” o por “inmigrante”, y en otros sitios, por “musulmán”, “árabe”, “cabecita”, “pobre”, “villero” o si quiere decirlo políticamente correcto “ afrodescendiente”. El mero hecho de ser malo, delincuente, le aseguraba cierta pertenencia étnica-social, y viceversa.

Así se forzaba la “unidad nacional”, así se lograba que “odiar fuera pertenecer”, “tenés que odiar a “tales” para estar “adentro” para tener aceptación social.

Así fue, y sabemos cómo terminó.

Y podríamos echarle la culpa a los odiadores, y listo, quedarnos tranquilos esperando que se les pase, o que nos pasen por encima. O podríamos, sin prisa pero sin pausa, preguntar, “no dejar pasar una”, cuestionar siempre, sin perder la amabilidad pero con los tapones de punta, los prejuicios.

Ahí, querido lector, levantaré la copa.