Los exámenes médicos practicados a la niña cuyo caso fue conocido como Arcoiris, de 6 años, constataron que fue abusada sexualmente. La madre denunció en cinco oportunidades que la menor era abusada por su abuelo paterno "J.V" desde que la nena tenía dos años y medio. Las últimas 3 denuncias fueron realizadas en marzo y en abril, y de esas tres, en dos se aplicó el protocolo de abuso sexual infantil por parte de la Policía Técnica Judicial. “De acuerdo a los informes se trata de un abuso clase 2 y los informes se encuentran en sede policial”, confirmó la abogada de la madre, Élida Barrera a La Rioja/12. Los exámenes que determinaron este resultado, fueron realizado por el médico Luis Casas de la Policía Técnica Judicial.

El pasado 20 de abril hubo una nueva denuncia por abuso sexual en contra del abuelo paterno de la niña, que se suma a las presentaciones realizadas el 14 de marzo de 2022 ante la Unidad de Violencia de Género y el 1 de abril en Asuntos Juveniles. Ambas ya pasaron al juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores. La de marzo y abril de este año, se suman a dos denuncias anteriores realizadas en junio de 2018 y agosto de 2019 que tiene fallo de sobreseimiento apelado ante el Tribunal Superior de Justicia.

La última denuncia fue presentada porque la niña, al volver de la casa de su padre relató una vez más, las agresiones sexuales a las que es sometida por parte de su abuelo, que viola las medidas judiciales de no acercamiento establecidas por la justicia, comentó Barrera a este diario.

La letrada aclaró en este sentido que sobre la causa se brinda información “arbitraria en relación a las primeras causas, que esa información beneficia al agresor, y que los fallos existentes están apelados ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo tanto no hay nada concluido sobre el caso”. Agregó al respecto que “se han denunciado a profesionales que han intervenido en el proceso”. “Lo grave es que nunca escucharon a la niña desde una escucha activa; y ella siempre refirió que no quería irse con el progenito, lsobre el que tampoco no hay pericia psiquiátrica”, expresó.

“Hay una madre comprometida que ama a su hija y ha hecho lo imposible para no siga siendo abusada”, agregó Barrera y recordó que aún siguen en la espera de la resolución de una medida cautelar para que se restituya a la niña donde ella considera su centro de vida; se suspenda el régimen de cuidado a favor del padre y se dicten medidas de protección no solo en contra del abuelo, sino también del padre y su entorno.

El miércoles pasado debía volver a la casa de su padre y se presentó un pedido de prórroga - que no fue resuelto- porque no quería irse a la casa de su progenitor. Quedó asentada en una exposición la Unidad Especial de Asuntos Juveniles que la niña "sentía miedo".

El protocolo de abuso sexual infantil tal como lo establece la ley provincial 9.718 establece una serie de pasos obligatorios para un abordaje correcto de situaciones de vulneraciones de derechos. Establece pasos específicos para poder activar tanto vías proteccionales administrativas como vías judiciales. Cuando se activa la vía judicial mediante anoticiamiento o denuncia de una vulneración de derechos (por sospecha o develamiento), se inicia un expediente judicial que lleva una etapa de instrucción o investigación del presunto delito. En la investigación el protocolo prevé la recolección de pruebas tanto físicas como relatos, también pericias entre otras.