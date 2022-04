Desde Madrid

El 2 de mayo es el Día de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se conmemora el levantamiento de 1808 en el que el pueblo madrileño se alzó contra la ocupación francesa. Y fue inmortalizado en los cuadros de Goya. Por ese motivo, este fin de semana la capital española explota de gente en las calles, como sucedía en las épocas anteriores a la pandemia. Pero este domingo se suma otra celebración que sigue de cerca la comunidad hispana amante del cine: el Día del Trabajador por la noche se realizará la gala de la novena edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano en IFEMA Palacio Municipal de Madrid.

La producción con más nominaciones en el apartado televisivo es la serie argentina El reino, con seis candidaturas. La gran esperanza argentina está depositada en la ficción creada por el realizador Marcelo Piñeyro y la escritora Claudia Piñeiro, que enfoca en la oscura trama de un pastor evangelista, sus vínculos con el poder político y sus delitos aberrantes. El reino –que se puede ver por Netflix-, está nominada a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental junto a Isabel, Luis Miguel: La serie, y Narcos: México. La dupla creadora de la serie argentina está nominada en la categoría Mejor Creador/a de Miniserie o Teleserie.

Mercedes Morán también es candidata por su brillante composición de la esposa del pastor evangelista que encarna Diego Peretti. En diálogo con Página/12, la actriz señala: “Me deparó mucha alegría la participación en la serie desde el primer momento”. Morán también se refiere a la repercusión y la polémica que generó. “Si bien no es el objetivo de ningún hecho creativo o artístico, siempre la polémica es un reflejo de que algo se está moviendo del lugar de comodidad para el espectador y eso me parece que es super nutritivo. De alguna manera, con esas polémicas confirmamos algunas cosas que pensábamos de un nivel de pensamiento que tenía el público y también de un nivel de reconocimiento que fue mucho más alto que las críticas que recibimos en esa especie de polémica que partieron de grupos que se sintieron muy criticados”, acota la actriz.

Morán dice al respecto: “No era la idea de la serie sino que con inteligencia, los autores quisieron tratar el tema del poder, de la soledad del poder, de lo que significa el fundamentalismo. Y me parece que esos tres territorios que se marcó (la Iglesia, el Poder Judicial y el poder político) fueron los tres terrenos más aptos para hablar de este tema. Así que me pareció muy inteligente de su parte, más allá de que algunos se hayan sentido afectados, especialmente todo lo fue la Iglesia Evangelista”, explica la actriz, que este sábado tuvo una buena noticia: se conoció que recibió el Platino del Público al igual que la serie y el actor Chino Darín.

Pero El reino puede llegar a alzarse con más premios, ya que en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie hay más argentinos: Chino Darín (por su labor como hijo de la pareja que en la ficción componen Diego Peretti y Morán). Por otro lado, en el apartado Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie es finalista Joaquín Furriel, por su trabajo como un oscuro operador político, mientras que en el mismo rubro del género femenino compite Nancy Duplaá (como la investigadora judicial del caso). Por otro lado, el argentino Darío Grandinetti compite con Chino Darín por su labor en la serie española Hierro, que narra la llegada de una jueza a la isla de El Hierro (Canarias, España), donde tratará de resolver un asesinato.

Por su parte, al Premio Platino a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana, que reconoce la apuesta de productores por nuevos talentos de la industria iberoamericana, opta la argentina Karnawal, de Juan Pablo Félix. “Es algo muy valioso. Karnawal es la primera película escrita y dirigida por Juan Pablo, entonces es doblemente un orgullo para todos los que formamos parte, este reconocimiento a su trabajo y al de Alfredo Castro. Los premios Platino son importantes, porque además son una plataforma muy interesante para visibilizar talentos, e incentivar la colaboración entre los países iberoamericanos.”, reflexiona la actriz Mónica Lairana, que participa en este drama familiar con contenido social. Respecto de su personaje, Lairana comenta: “Rosario fue un desafío muy interesante como actriz, después de haber transitado tantos personajes de mujeres más bien débiles y sumisas. Rosario no lo es. Ella brama y gruñe. Es una mujer fuerte, áspera, que cría sola a su hijo. Tuve que encontrar su energía, su propia gestualidad -ese rictus severo- para afianzar esa dureza que el director me requería constantemente. Y al mismo tiempo, conectar con su fragilidad, para poder construir ese instante luminoso que tiene Rosario en el film, cuando se ilusiona con volver a ser una familia unida”, plantea Lairana.

Entre las nominadas al Premio Platino al Cine y Educación en Valores es finalista la película argentina Yo nena, yo princesa, de Federico Palazzo, que retrata la lucha de la primera niña trans con un documento acorde a su identidad.

En cuanto a la categoría Mejor Película Iberoamericana de Ficción la competencia es bien española: El buen patrón, Madres paralelas, Maixabel y Noche de fuego, mientras que los nominados a Mejor Dirección son, precisamente, los realizadores de las películas nombradas previamente: Fernando León de Aranoa (El buen patrón), Icíar Bollaín (Maixabel), Pedro Almodóvar (Madres paralelas) y Tatiana Huezo (Noche de fuego). Este sábado se conoció que Madres paralelas ganó el Platino del Público. “En primer lugar, quiero pedir disculpas por mi ausencia y, en segundo lugar, quiero agradecer este premio al público iberoamericano, que así lo ha deseado”, dijo Pedro Almodóvar en un video grabado. “Evidentemente, hay un tema principal en la película, en el cual muchos países iberoamericanos también tienen experiencia. Me refiero a la existencia de las fosas comunes. Hay muchos lugares donde han reaccionado y me han agradecido esta película como Chile, Argentina y Brasil, a pesar de que ellos han abordado este tema mucho antes que nosotros. Hay que tener en cuenta que nosotros arrastramos este problema y esta deuda desde hace 86 años. Así que a todos ellos quiero dedicarles este premio y también al arqueólogo forense que nos ayudó en todo lo relacionado con la fosa, René Pacheco, y a un grupo de voluntarios que también intervinieron en la exhumación. Para mí ha sido una película muy importante y muy emocionante. Y me alegro que esa emoción la hayamos podido transmitir a otros pueblos iberoamericanos”, cerró Almodóvar en el video. Y en la noche del domingo buscará revancha de los Goya cuando Madres paralelas partió como favorita y se quedó si nada.

La conducción de la gala estará a cargo del actor español Miguel Angel Muñoz y la actriz y cantante argentina Lali Espósito. “Me motivó conducir la gala de los Platino por lo que son y lo que representan: nuestro cine iberoamericano. Me parecía mucha responsabilidad ser la presentadora porque no es una tarea que yo suela hacer. Pero cuando me dijeron ‘Queremos que seas Lali y que junto con Muñoz le pongas energía a presentar todas estas historias’, me motivó eso”, dijo Lali Espósito a Página/12. “Voy a ser bastante ‘yo’ pero la conducción tiene una postura, una forma y una claridad al hablar, que implica una exigencia. Es una especie de personaje que hacés dentro del ser vos. Es como un personaje de mi yo, de estar muy plantada. Además, voy a cantar un tema, así que tuve que ensayar mi cuadro musical. Fue mucho trabajo estos días. Es un poco tener la cabeza en varios lados. Por un lado, en la gala, luego en un momento cortar e ir a la Lali cantante con esa energía que es absolutamente diferente, y después volver a la Lali presentadora. Así que vamos a ver cómo me va”, cerró Espósito.