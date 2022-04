En la previa del Día del Trabajador, el diputado Máximo Kirchner participó del plenario de la rama sindical del PJ bonaerense junto a intendentes y dirigentes gremiales en Baradero y llamó a "interpretar el anhelo y el dolor" del pueblo para ganar las elecciones de 2023.

"La mejor manera de poder construir una victoria en 2023 es comprender el 2019. En 2019 no sólo fue la inteligencia y la generosidad de la compañera (Cristina Kirchner). Lo que hizo ese frente fue interpretar el anhelo y el dolor de nuestro pueblo", resaltó el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora.

Asimismo, Kirchner recordó que en 2019 la actual vicepresidenta “hizo una correcta lectura de la coyuntura para poder organizar a su pueblo". "No se fijó en qué le había dicho cada uno de aquellos que llegaban a integrar el Frente de Todos. Más bien, miraba el presente y el futuro, que es lo que cada dirigente tiene que hacer", puntualizó.





Las críticas a Martín Guzmán

El diputado del Frente de Todos criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dijo que él hacía su trabajo y no se metía en disputas de poder. "¿Y entonces qué vamos a hacer?”, cuestionó.

“A uno le llama la atención, lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque escucho que lo dicen en los medios. Había creo que un excanciller argentino que decía que ‘cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohibió al kril comerse la ballena, pero que finalmente es la ballena la que se come al kril, pero es el Estado el que tiene que permitir que eso no suceda’”, citó.

“No fue solo Macri el que endeudó a nuestro país”

Además, el presidente del PJ bonaerense recordó que “Macri no llegó solo a la presidencia argentina, fue la punta de lanza del poder económico, mediático y judicial de la Argentina. No fue solo Macri el que endeudó a nuestro país. Al país lo endeudaron los medios de comunicación que ocultaron la peor cara de Macri para que una sociedad pudiera ser engañada, que no contara con toda la información disponible a la hora de elegir una candidata o un candidato”.

Kirchner también mencionó que “tenía razón lo que decía el presidente (Alberto) Fernández” al recordar que entre 2003 y 2015 se recuperaron 20 puntos de poder adquisitivo, además de la reactivación del empleo. “Pero vino Macri y en cuatro años destruyó lo que se había construido en 15. Destruir es muy fácil, construir es el desafío”, dijo.

Y después agregó: “No es casualidad que cada vez que haya llegado un jefe de gobierno a conducir los destinos de nuestro país terminen como terminan. El desastre que hizo Macri es similar al que hizo De la Rúa con el megacanje y el blindaje. ¿Vieron que muchas veces dicen que existe la maldición de la Provincia de Buenos Aires que no puede poner un presidente?

“Yo soy de los que piensa que existe la bendición de la CABA que cualquiera pasa por la Jefatura de Gobierno y después lo ponen de presidente , porque hoy está concentrado en 40 manzanas el poder económico los medios de comunicación que generan ilusiones ópticas en nuestra sociedad, que después las paga caras nuestra sociedad, que después las paga caras nuestra sociedad”, señaló.