Rusia dijo que no tiene fecha para finalizar su invasión a Ucrania

Rusia no tiene una fecha prevista para finalizar su invasión a Ucrania. Así lo afirmó el canciller ruso, Serguei Lavrov, quien sostuvo que su país “nunca dejó de esforzarse” para evitar una guerra nuclear.



“Nuestros militares no ajustarán artificialmente sus acciones para alguna fecha, incluido el Día de la Victoria”, dijo Lavrov en una entrevista con la emisora italiana Mediaset, según la agencia de noticias rusa Sputnik. Rusia celebra el Día de la Victoria el 9 de mayo, en conmemoración del triunfo de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ocurrido en esa fecha de 1945.



Lavrov señaló que la duración de la invasión a Ucrania depende “de la necesidad de minimizar cualquier riesgo para la población civil y el personal militar ruso”. Asimismo, aseguró que Moscú “nunca dejó de esforzarse para alcanzar unos acuerdos que garanticen que no ocurra una guerra nuclear”.