El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió este lunes que por la falta de materias primeras producto de las limitaciones a la importación, la actividad podría tener un retroceso este año.



Por este motivo, en diálogo con AM750 consideró que se deben establecer nuevos criterios para los cupos en la Aduana. También pidió correr al Banco Central de esta función y coordinar una política que no le de la espalda a los pequeños productores.



"Creemos que hay una política industrial muy bien definida. Argentina está en pañales y hay mucho más para ganar que para perder. Por eso venimos planteando el temor a que haya un retroceso, una retracción, por la falta de insumos, de materias primas", advirtió Rosato.



El representante sectorial aseguró que están cobre, bronce, nylon, entre otras tantas mercaderías. "Materias primas que se importan y no se producen en Argentina y que son indispensables. Ya sea para autopartes, hidrocarburos o consumo masivo", añadió.



Sobre las importaciones, agregó: "Hoy las pymes, por culpa de los cupos limitados que tienen para importar, por las restricciones del Banco Central, no pueden producir".



Y se manifestó dialoguista: "Entendemos la situación, pero pensamos que hay una mala distribución de las importaciones. Porque mientras una pyme no puede comprar una materia prima para producir, a lo mejor puede estar entrando otro producto que no es indispensable, que no tiene que ver con la producción".



En este sentido, Rosato remarcó que se está importando más que hace un año, ya que se pasó de 7 mil millones de dólares a 7.200 millones.



"Se importa más, pero no se está distribuyendo bien. No hay criterio para saber a quién hay que permitirle importar. Proponemos que el Banco Central no sea el que defina el tema de las importaciones. Ahí está habiendo un problema", comentó.



Luego, concluyó: "Se está dejando de lado las pymes, que son las más vulnerables en cuanto a financiamiento".