Paul Auster, el autor de "La Invención de la soledad", suele tratar el tema de la paternidad en sus libros, y de hecho en este, particularmente, ensaya una reflexión sobre el padre -el suyo- luego de su muerte repentina. A partir de allí, el autor encadena su papel de hijo con su propia paternidad y la soledad del escritor.

Y es que justamente en estos días, Auster se enfrenta a la muerte repentina -como la de su padre- pero la de su hijo Daniel, que murió por sobredosis, a los 44 años la semana pasada. Daniel era el hijo mayor de Paul, fruto de su matrimonio con la autora y traductora Lydia Davis, de quien el escritor se divorció en 1978.

El final de Daniel, acaso, se haya desatado con la muerte de su beba de 10 meses, que también sufrió sobredosis mientras estaba bajo el cuidado de su padre. La autopsia mostró que en el cuerpo de la beba se halló fentanilo y heroína. El Domingo de Pascua Daniel fue detenido por ese crimen, pero se encontraba en libertad bajo fianza.



Pero mucho antes de la muerte de su beba, y de que las drogas lo llevaran a su propia muerte, en la soledad de su departamento de Nueva York, la tragedia ya estaba instalada en la vida de Daniel desde que se convirtió en adicto a la heroína en la adolescencia.

Los cinco libros clave de Paul Auster

La obra de Auster, de 75 años, está marcada por historias de padres-hijos, de padres e hijos que se buscan; de paternidades ausentes y de hijos en sus propios vacíos, acaso como el propio. Y la ciudad de Nueva York como telón de fondo.



Auster ganó numerosos premios internacionales por sus libros, que incluyen títulos como "La trilogía de Nueva York", "El libro de las ilusiones" y "El palacio de la luna", solo por mencionar los que lo llevaron al escritor a su reconocimiento mundial.



¿Cuáles son, entonces, los libros clave de su producción literaria? Por supuesto, la elección puede resultar antojadiza, aunque cierto consenso señala los siguientes títulos:

La trilogía de Nueva York (1985): tres novelas policiales escritas entre 1985 y 1987. “Ciudad de cristal”, “Fantasmas” y “La habitación cerrada”. Puso al autor a un reconocimiento internacional y estableció las bases en las que construiría su obra. El palacio de la luna (1989): con Nueva York como principal escenario, es la historia de un joven huérfano, que alcanza la edad adulta cuando el hombre llega a la luna. La figura del protagonista está inspirada en Marco Polo, del periodista Henry Morton Stanley, así como en Phileas Fogg, de “La vuelta al mundo en 80 días”, de Julio Verne. El libro de las ilusiones (2002): el protagonista es David Zimmer, profesor universitario que pierde a su mujer e hijos en un accidente, y empieza a escribir un libro sobre el actor de cine mudo Hector Mann. Y recibe una carta inesperada que cambiará el rumbo de su vida. Es un gran homenaje al mundo del cine, al que Auster está ligado. La noche del oráculo (2004): resuena hoy junto con la noticia de la detención de su hijo Daniel. Auster dijo que la escribió en "un trance", como un sueño que vuelve. Trata sobre dos novelistas de Nueva York cuya escritura es una exploración profunda de sus relaciones personales. El prontuario de Daniel Auster merodea esta ficción. 4 3 2 1 (2017): considerada como la novela que coronó su obra. Auster hace un retrato de toda una generación, a través de acontecimientos que marcaron la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos.





Quién es Lydia Davis

La madre de Daniel Auster, Lydia Davis, de 73 años, es considerada una de las mejores narradoras de relato breve contemporáneas. También es una reconocida traductora que se destacó en las obras de Proust, Flaubert, Foucault, Blanchot y Leiris, y del holandés A. L. Snijders. Además fue profesora de escritura creativa en la Universidad de Albany.



En 2003 recibió una prestigiosa beca de la Fundación McArthur, por su mérito excepcional en el ámbito de la narrativa. Desde 2005 es miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias y en 2013 recibió el premio bienal Man Booker Internacional.

En los años 60 Davis vivió en Buenos Aires: cuando tenía 18 años, y fue acogida por el círculo de la cultura porteña de ese momento. Ese paso por la Argentina la inspiró para escribir algunos relatos como "Caminos", "Las mucamas odiosas" o "El problema con la aspiradora".

Sophie, hija de Paul Auster y Siri Hustvedt





Sophie Auster, la hija de Paul Auster y Siri Husvedt que es actriz y cantautora

Sophie Auster, de 34 años, es una artista polifacética y desarrolló parte de su carrera en España. Nació en el hogar conformado por Paul Auster y Siri Hustvedt.

A los 8 comenzó a estudiar música y canto lírico. Enseguida participó de castings para obras y películas. Grabó su primer álbum a los 16, se hizo paso en la música indie donde tuvo algunos éxitos con sus discos "Red Weather" y "Dogs and Men", que fueron elogiados por la crítica.

Como actriz participó en once películas, entre ellas, "Lulu on the Bridge" (1998) y "The Inner Life of Martin Frost" (2007), dirigidas por su padre, y en la serie "Mozart in the Jungle" (2018), una producción de Amazon Prime. También, tuvo una columna feminista en Vanity Fair España.

En 2019 Sophie Auster hizo una extensa gira por Europa y Estados Unidos con su cuarto álbum "Next time", y se casó con el fotógrafo Spencer Ostrander.

El autor de "La trilogía de Nueva York" transmitió tanto a Sophie como a Daniel la pasión por las artes. Sus dos hijos fueron partícipes de sus proyectos artísticos en el cine. Daniel hizo un papel de joven ladrón de libros en "Smoke" (1995) y Sophie se convirtió en la musa inspiradora de su padre.

¿Quién fue Stephen Crane, biografiado por Auster en su último libro?

Stephen Crane fue un periodista y escritor que vivió a fines del XIX, autor de una docena de libros, y según Auster, sin él, "Ernest Hemingway no habría sido el mismo, ni tampoco Joseph Conrad".

En "La llama inmortal de Stephen Crane", publicado por Seix Barral (2021), Auster rescata del olvido a ese personaje que sobrevivió escribiendo artículos periódísticos en una época en que en La Gran Manzana cada día salían 18 periódicos en inglés y otros 19 en otros idiomas.

Retrató la pobreza neoyorkina de principios de siglo XX en su novela "Maggie, una chica de la calle" y luego publicó "El rojo emblema del valor", un relato sobre la guerra que fue llevado al cine por John Huston.

Se salvó de un naufragio, vivió en Cuba después de la Guerra de 1898 y murió en Alemania de tuberculosis a los 28 años.