El gobierno chileno ordenó a Carabineros el reordenamiento de más de 700 efectivos policiales en las comunas donde registraron un aumento de delitos violentos. El presidente Gabriel Boric confirmó que investigará los señalamientos de una presunta complicidad entre carabineros y los comerciantes que abrieron fuego en la localidad de Estación Central. Además, la ministra de Interior, Izkia Siches, anunció que presentará ante el Congreso la agenda de seguridad tras los hechos de violencia registrados durante el fin de semana.

Despliegue de seguridad

Boric anunció una redistribución policial que en su primera etapa prevé el redestinamiento de más de 750 efectivos en las comunas de Estación Central, Santiago, Antofagasta y Valparaíso. "Cuando haya que utilizar la fuerza del Estado, por supuesto que lo vamos a hacer. Eso es lo que estamos haciendo en el caso de estas mafias de [el barrio] Meiggs, donde no va a haber ninguna tolerancia a las bandas criminales", señaló Boric en una radio local.

La medida del mandatario chileno responde a lo ocurrido en los últimos días cuando comerciantes abrieron fuego contra personas que marcharon por el Día Internacional del Trabajador en una movilización paralela a la de la Central Unitaria de Trabajadores. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas la periodista de televisión Francisca Sandoval de la Señal 3 de La Victoria. El director de ese medio, Benjamín Lillo, aseguró que fue un ataque a los medios alternativos. "Creemos que nos estaban disparando directo porque no es menor que de las cinco personas que recibieron heridas, tres sean de prensa independiente. Hubo una premeditación a quienes buscaban atacar", afirmó entrevistado en un medio chileno.

Por otra parte, el gobierno de Boric también investigará una serie de imágenes divulgadas en redes sociales donde se ve que los comerciantes que dispararon en el barrio Meiggs estaban hablando con efectivos de Carabineros, según informó el portal de noticias El Mostrador. El anuncio fue hecho por Constanza Martínez, la delegada presidencial de la Región Metropolitana que indicó que habrá un trabajo coordinado con la policía para combatir el crimen organizado. “Primero, si hay espacio para eventuales reconversiones de personas que trabajan en el comercio ilícito. Segundo, fortalecer la fiscalización en los espacios en donde se desarrolla el comercio ilícito y, tercero, desarticular las organizaciones criminales que están detrás del comercio ilícito”, afirmó Martínez, citada por el medio local.



Respuestas integrales



Tras los hechos de violencia de esta semana Boric abogó por abordar el problema de forma integral. y no “seguir con parche sobre parche” en los temas de seguridad. "Las soluciones rápidas no traen resultados y tenemos que trabajar en conjunto a Carabineros. Y no vamos a permitir (…) ningún tipo de asociatividad con bandas criminales. Por lo tanto, estamos realizando toda la investigación pertinente para que el comportamiento de nuestras fuerzas policiales esté a la altura del tremendo desafío que significa desarticular estas bandas criminales", precisó el jefe de Estado.

En referencia a la violencia en el sur del país el presidente chileno aseguró que la solución no es insistir en lo que se hizo antes. "Si seguimos repitiendo la misma lógica de solamente represión, aplicación de ley antiterrorista, estado de sitio… ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora?", se preguntó.

En este sentido, la ministra de Interior, Izkia Siches, anunció que presentará la agenda de seguridad ante la Comisión de Seguridad en el Congreso chileno luego de los hechos que la ministra calificó de intolerables. "Hemos solicitado acelerar las pericias investigativas en este caso en particular, pero también le hemos instruido a nuestros abogados solicitar las más gravosas medidas cautelares", señaló Siches y agregó que este viernes lanzarán el Consejo Asesor para enfrentar el crimen organizado.



"Tenemos el gran desafío de recuperar el Barrio Meiggs, de enfrentar qué vamos a hacer con aquellas bandas organizadas, como también tener una estrategia para el comercio ambulante que está desplegado en distintos de estos territorios", indicó la titular de Interior en rueda de prensa.



Siches también dio a conocer la detención del sospechoso de disparar contra la periodista chilena Francisca Sandoval, actualmente hospitalizada y con riesgo de vida. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al sospechoso, identificado como Marcelo Naranjo, de 41 años, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según el director de la PDI, Sergio Muñoz, "se pudo establecer que (Naranjo) se encontraba en la línea de fuego, utilizando un arma, disparándola. Respecto a las declaraciones y entrevistas que se lograron en el sitio del suceso, se lo pudo posicionar en el lugar y establecer que sería el autor de los disparos que lesionaron a la víctima".