El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, reveló que recibieron una llamada al 911 con amenazas contra los fiscales que investigan la causa contra Ariel "Viejo" Cantero, fundador de la banda narco "Los Monos", para que lo liberen. La intimidación, realizada por una voz femenina, se produjo antes de la frustrada audiencia imputativa que debía llevarse adelante el martes y fue suspendida por un problema técnico con el sonido.

En el llamado se exigía la liberación del fundador de la banda "Los Monos", pero en las últimas horas se conoció que también hubo mensajes al 911 similares durante el miércoles. Así lo confirmó Baclini, quien advirtió ante los senadores santafesinos sobre la falta de recursos para los fiscales.

"Se ha recibido una llamada al 911 contra fiscales de la causa Cantero. Inmediatamente se tomó contacto con la jefa de Policía y la fiscal regional para orquestar todas las medidas de seguridad. Este tipo de amenazas vienen sucediendo, si bien no son constantes. Son amenazas particularizadas y en general", remarcó el fiscal general de la provincia en declaraciones a la prensa. Luego de dictarse un cuarto intermedio en la audiencia de este miércoles, el fiscal Franco Carbone señaló: "Tomamos conocimiento de las amenazas y podemos decir que no es contra ninguna fiscal en particular. Respecto al contenido de las mismas ya hay fiscales trabajando y avanzando en la investigación. No tengo detalles porque recién salimos de la audiencia". De acuerdo a lo que trascendió, las llamadas habrían provenido de un número con característica de Buenos Aires y las habría realizado una voz femenina.



Ariel Máximo "Viejo" Cantero, fue imputado este miércoles como uno de los cuatro líderes de una presunta asociación ilícita acusada de haber tiroteado dos escuelas durante las elecciones legislativas nacionales, el 14 de noviembre pasado. También fueron señalados por extorsiones, encubrimiento, tenencia ilegítima de arma de fuego, intimidación pública y reventa de entradas de partidos de Rosario Central.



El fiscal precisó que Ariel "Viejo" Cantero fue señalado como jefe de la presunta asociación ilícita, conducción que compartía con su pareja, Rosa Montero, con Nelson "Pandu" Aguirre, condenado por asesinato, y con otra persona identificada como Marcos Vera. El resto de la banda fue acusada como integrante de la organización y, en cada caso, por diversos ilícitos. También fue imputada la expareja del "Viejo", Patricia Celestina Contreras, madre de Claudio "Pájaro" Cantero -asesinado en 2013- y de "Guille" Cantero, sentenciado en ocho condenas a penas por más de 100 años.



Tras conocerse que los fiscales del caso fueron amenazados de muerte mediante una llamada telefónica recibida en la central de emergencias 911, la audiencia se realizó bajo un importante operativo de seguridad para el traslado de los 22 acusados desde la Unidad Penitenciaria donde están alojados hasta el Centro de Justicia Penal, del que participaron cerca de 100 efectivos y una docena de móviles del Servicio Penitenciario provincial, además de la policía de Santa Fe.