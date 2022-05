Prohíbe solicitar un test de VIH, Hepatitis, TBC e ITS para ingresar a un puesto de trabajo.

Propone un beneficio de pensiones no contributivas para aquellas personas con VIH y Hepatitis B o C que tengan necesidades básicas sin satisfacer.

Exige la provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por “transmisión vertical” (durante el parto) y para otras “poblaciones clave como homosexuales, mujeres, personas trans, travestis y no binaries, que se encuentran más expuestas”.

Apoya la creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, asociaciones científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema.

Propone la creación del Observatorio Nacional de Estigma y discriminación en la órbita del INADI, en la búsqueda de que no se pueda utilizar la infección por VIH, Hepatitits B o C, TBC o cualquier ITS para impedir el ejercicio pleno de los derechos.