El Ministerio de Salud informó en la noche del jueves que se estudian ocho casos sospechosos de hepatitis graves de origen desconocido en población pediátrica en distintos puntos del país, aunque remarcó que son "casos aislados sin conexión entre sí" y que "no se trata de un brote".



"Se han registrado ocho casos sospechosos en nuestro país, que se encuentran bajo estudio e investigación epidemiológica por parte de las jurisdicciones, y aún no han sido clasificados como hepatitis graves de origen desconocido", consignó el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.



En este sentido, precisó que se trata de "casos aislados y sin conexión alguna entre sí" y enfatizó que "no se trata de un brote sino de una situación que no escapa a lo que se notifica en forma habitual, ya que todos los años se registran casos con cuadros similares de hepatitis agudas graves sin diagnóstico".



Igualmente, ante la alerta epidemiológica que se produjo en otros países del mundo y que también se emitió en la Argentina el pasado 27 de abril, las autoridades sanitarias recomendaron "controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación".



Además, pidieron mantener los cuidados habituales para la prevención de contagios, como "realizar higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca".



En el comunicado difundido anoche, la cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti agregó que, ante la presencia en menores de 16 años de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia), se aconseja consultar al médico.



Asimismo, a los equipos de salud encargados de atender a la población pediátrica "se recomienda sospechar hepatitis aguda de origen desconocido en aquellos casos con clínica compatible de hepatitis con pruebas negativas para hepatitis virales (A, B, C, D y E)".



En esos casos, indicó la información oficial, "se recomienda incluir en el estudio de estos pacientes la detección de adenovirus".



Un niño de 8 años, de la localidad santafesina de Rosario, que cursa el primer caso de hepatitis grave de origen aún desconocido en el país, según se notificó el miércoles, se encuentra "en terapia y estable”, informaron hoy fuentes sanitarias de la provincia.



En el comunicado, el Ministerio de Salud agregó que, con el objetivo de fortalecer la vigilancia de este tipo de eventos y estudiar en profundidad cada caso, quedó conformado un grupo de trabajo integrado por distintas áreas de esa cartera, como la Dirección de Epidemiologia, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el Programa de Control de Hepatitis Virales, la Coordinación de Salud Ambiental y el Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis Virales y de Gastroenteritis Virales (INEI-ANLIS).



A ellos se sumarán también representantes del Hospital Garrahan y sociedades científicas, indicó.

Por otra parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo esta mañana que en la Argentina no hay "un brote" de hepatitis y que "se está trabajando sobre un posible virus causal", al referirse a los ocho casos que están en estudio por sospecha de hepatitis aguda grave de origen desconocido, tras el alerta lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a las infecciones reportadas en Europa.

"Hay 190 casos en el mundo y en nuestro país no es brote", señaló el ministro provincial, quien agregó que los infectados europeos "no están relacionados" con lo que ocurre en la Argentina.

"Puede que estos casos sean los mismos que habitualmente suceden pero debido a la alerta están notificados o quizá se deban a un tipo de virus nuevo que produce esta enfermedad; se está trabajando sobre un posible virus causal", agregó Kreplak en declaraciones a la radio La 990.

No obstante, remarcó que en la actualidad no debe ser "una preocupación", salvo que en algún momento "se vea que en una escuela se den varios casos juntos". "No es brote", subrayó y aclaró que "los afectados hasta el momento son personas que no tienen relación entre sí".

El funcionario insistió en que "hay casos aislados que podrían deberse o no" a esos nuevos virus, pero insistió en que "no es para alertar, sino para que el equipo de salud esté atento y podamos ir registrando bien si es que hay un nuevo virus hepático o no".



En ese punto, explicó que el alerta "se da porque en Europa hubo una serie de casos de un tipo de hepatitis, enfermedad aguda que afecta el hígado, de origen desconocido" y que "no es de los virus que habitualmente producen esta enfermedad".