La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Y, como es habitual, su discurso dejó varias frases que darán que hablar durante los próximos días.

A continuación, algunos momentos clave de la expresidenta en su paso por Resistencia, Chaco.





"Ellos son los hormonales, no nosotras"

Al referirse a las críticas que recibe desde hace años por su forma de hablar o por sus "modales" a la hora de expresarse, la presidenta del Senado dijo que se la suele asociar siempre con “las malas emociones”.

Según explicó, los titulares de muchos diarios y portales incluyen “cuestiones personales” cuando relatan un hecho que la tiene como protagonista. En esa línea, dijo: “Nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas. Ojo, que muchos dirigentes de todos los colores y partidos políticos dicen que somos histéricas, pero ellos son los hormonales”, ironizó, ante el aplauso del público.

"Ponelo a 'Juanchi'"

En otro pasaje de su discurso, la vicepresidenta recordó el momento en el que el gobierno nacional debió reemplazar al entonces ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, quien, ante la cercania de las elecciones legislativas de 2021, presentó su renuncia para presentarse como candidato a diputado.

Al respecto, Cristina Fernández reveló que en ese momento el presidente Alberto Fernández se comunicó con el diputado nacional Máximo Kirchner para proponerle al dirigente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque como reemplazo. Y lo relacionó con una acusación que desde distintos sectores suele hacérsele a esa agrupación política por el supuesto manejo y control de los planes sociales.

"El diputado (Máximo) Kirchner, acusado por propios y extraños de que es 'la que cuida las cajas', le respondió (al presidente): 'Al Cuervo dejalo con Axel (Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires) y vos ponelo a 'Juanchi' (Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social)'. Me parece que algunos y algunas deberían revisar editoriales y conductas".

Mérito vs meritocracia

La vicepresidenta también se metió de lleno en el debate por la meritocracia y el mérito, una de las banderas del macrismo.

“No es que descrea de los méritos, cómo no voy a creer en los méritos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta", dijo, visiblemente emocionada. "Pero una cosa es el mérito y el esfuerzo individual y otra cosa es la meritocracia, que es una distorsión del concepto de mérito".

Boleta Única: chorizos, ajos y "Pepín" Rodríguez Simón

Por estos días la oposición impulsa en el Congreso el debate por la boleta única. Al respecto, la expresidenta ironizó sobre el momento del país en el que se intenta discutir el proyecto, en un contexto de crisis social y económica aguda. Y cuestionó la posible implementación del sistema debido a su poca transparencia.

"Se conoce al primer candidato (de la lista), pero el resto es una ristra de chorizos o de ajos, que no sabemos si son chorizos o ajos. Si el prófugo de Montevideo (en referencia al exoperador judicial del macrismo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que tiene pedido de extradición) era segundo candidato, no se hubiera enterado nadie".

¿Un guiño a los ultraliberales?

Más adelante en su discurso, Cristina Fernández hizo alusión a la Constitución de 1853, la primera que tuvo nuestro país, y la comparó con la Reforma de 1994 que se promulgó durante el gobierno de Carlos Ménem, en una mención que puede interpretarse como un guiño irónico hacia el sector ultraliberal argentino que se identifica con la figura de Juan Bautista Albedi, ideológo de ese texto fundacional.

“Si me dicen 'elegí una', me quedo con la Constitución del ’53, no lo dudo. La de Alberdi. Miren las coincidencias que tenemos con algunos sectores: vamos por la Constitución del 53", bromeó.

"Que nadie se haga la víctima"

Durante otro pasaje, la expresidenta llamó a la reflexión a la clase política y empresarial y, en un tono autocrítico, expresó que su mayor preocupación es devolverle a la gente la esperanza:

"Les pido que nadie se haga la víctima, acá las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes y no tienen laburo (...) ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza, los anhelos y la confianza que nos depositaron? La verdad, creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron".