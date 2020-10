Mauricio Macri insiste en la meritocracia como ordenadora de la sociedad

El expresdente Mauricio Macri no quiere perder protagonismo y volvió a decir presente a través de sus redes sociales. En este caso, al compartir una publicación que defiende a la meritocracia como ordenador del progreso. El mensaje llegó el mismo día en que Alberto Fernández remarcó la importancia de la igualdad de oportunidades.

"Comparto", fue el comentario que adjuntó Macri al reproducir un mensaje del jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, que se titula "Condenar el mérito es condenar a la Argentina a la chatura".





"En Argentina nació la patria con la inmigración. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza, había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y progresar", expresó Negri en su publicación y concluyó: "No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores".

Durante toda la gestión de Cambiemos se reforzó un relato en torno a las virtudes del individualismo, la meritocracia y el emprendedurísmo como desarrollo social y económico. La imagen ejemplificadora de un país construido a partir del esfuerzo personal de los inmigrantes españoles fue una constante en los discursos presidenciales. "En la época en que nuestros abuelos vinieron acá no existía internet ni whatsapp. Nadie te decía qué había del otro lado del océano; y ellos tuvieron el coraje de subirse a un barco para emprender la América", destacó Macri durante un Foro de Inversión y Negocios en 2016.



Sin embargo, la idealización del mérito personal y del emprendedurismo chocaron contra una actividad económica que cayó en tres de los cuatros años de gestión, los niveles inflacionarios más altos desde 1991 y aumento significativo de la pobreza e indigencia. En ese contexto, Alberto Fernández ha señalado que "hay argentinos que todos los días luchan en condiciones muy adversas. Son argentinos a los que el sentido de la meritocracia dejó de lado. Les hicieron creer que no tenían mérito, pero lo que tenían era oportunidades".



Esta miércoles, durante un acto en la localidad bonaerense de Benavídez, Alberto Fernández volvió a remarcar que sí cree en el mérito, pero no en la meritocracia. "El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos, porque si algunos tenemos las mejores condiciones para desarrollarnos y otros no, el mérito no alcanza. No existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres".

La aparición de Mauricio Macri se da a pocos días de haber publicado una columna de opinión en el diario La Nación en donde acusó al gobierno nacional de ejercer un "control social" a través de las políticas sanitarias, y de "desplegar un ataque sistemático y permanente" a la Constitución.