Desde San Juan

El equipo de la Rosa, con un try en los minutos finales se llevó la serie. Superó al Argentina 22-17 con una buena labor y mucha solidez. La fortaleza física y el amplio dominio que ejercieron en los últimos 40 minutos justificó el triunfo. El equipo de Felipe Contepomi no pudo anotar puntos en el segundo tiempo, como tampoco lo hizo en el período inicial la semana pasada, en La Plata.

No alcanzó. Lamentablemente la última pelota perdida por Elizalde, de gran tarea en la mitad de la cancha, fue determinante para que el ingresado Van Poortvliet definiera el match. La Argentina, con más defensa que juego, aguantó todo lo que pudo. Recién a los 30 minutos del segundo tiempo pudieron pasar por primera vez la mitad de cancha, y prácticamente no tuvieron chances de marcar. El juego con el pie de los ingleses fue clave en los dos partidos disputados de la serie.

Para empezar un nuevo año y de acuerdo a las bajas que tuvo el equipo, el balance del partido en San Juan marca una mejora con respecto a lo realizado una semana atrás en La Plata. Sin embargo, queda mucho por mejorar. El próximo sábado, en Salta, será tiempo de probarse y cerrar la ventana frente a Uruguay.

Los errores de la conducción en La Plata, sin la pareja de medios habitual conformada por los tucumanos Gonzalo García y Tomás Albornoz (con descanso luego de una larga temporada con sus clubes), sumado a los que jugaron las finales del Top 14 francés (Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares) obligó a Felipe Contepomi a introducir variantes para los tests contra Inglaterra. Los británicos también, ya que muchas de sus figuras están de gira por Australia, con los British & Irish Lions. Así, con equipos no habituales, la mayor consistencia inglesa se impuso en el primer test. En San Juan, Los Pumas ingresaron con siete variantes respecto del primer partido.

El récord de Matera





Con 111 caps, el jugador formado en Alumni se convirtió en el rugbier con más partidos en la historia de Los Pumas. Matera superó los 110 tests del platense Agustín Creevy, recientemente retirado del rugby profesional.

En tanto, con 101 partidos en Inglaterra, George Ford, “el oficinista” como lo llaman en su país, se convirtió en una verdadera pesadilla para Los Pumas. Es el goleador histórico de los duelos contra los argentinos. En La Plata se convirtió en el jugador centenario del equipo de la Rosa con 100 partidos defendiendo la camiseta inglesa, pero además llegó a los 96 tantos contra la Argentina. En San Juan, en el arranque, mostró toda su jerarquía para ponerle una pelota perfecta a Seb Atkinson y anotar el primer try. Ford fue el verdugo de Marsella, en el debut del Mundial de Francia 2023, al anotar los 27 puntos de su equipo, incluidos tres drops.

Como en Marsella, La Plata y San Juan, hay que destacar como se posiciona la defensa inglesa en la cancha. Bien de punta, al borde del offside, y resolviendo con solidez a pesar de jugar con un hombre o dos de menos. Los Pumas, otra vez como en La Plata, tuvieron mayor posesión, pero les costó mucho conseguir el quiebre. Un factor a favor del equipo de Steve Borthwick, que en el punto de encuentro marca diferencias.

El inglés Ford (10) se volvió a destacar. Imagen: Prensa UAR - Gaspafotos (Juan Gasparini / Ramiro Vega)





La grata aparición





Surgido de CUBA, el club de Villa de Mayo y con reciente participación en Tarucas, la franquicia tucumana del Súper Rugby Américas, Simón Benítez Cruz se muestra como una muy buena opción. Ya sin un número nueve determinante, como lo fueron en su momento Tomás Cubelli y Tomás Landajo, dueños del puesto durante muchísimo tiempo, y después con Gonzalo Bertranou, quien no estuvo en su mejor versión en La Plata, la irrupción de Gonzalo García quedó en soledad tras la vuelta de Lautaro Bazán Vélez al seven. Así, la aparición de Benítez Cruz es una bocanada de aire fresco en una posición que necesita mayores variantes.

Una formación que fue emblemática para el rugby argentino sigue siendo un dolor de cabeza para Los Pumas. Con alguna alternancia de acuerdo al momento o los rivales, la pérdida del scrum genera mayores posiciones para el rival, de acuerdo a la infracción mete al equipo argentino en campo propio. Así todo se hace cuesta arriba. La convocatoria de Francisco Gómez Kodela, al borde del retiro y con 40 años, refleja el momento. La aparición de dos Pumitas (Tomás Rapetti y Gael Galván) que luego del Mundial Juvenil se van al rugby de Francia, puede ser una puesta para el futuro. La actualidad, demanda una mejora urgente.

Así, como el año pasado el equipo brilló por su capacidad para generar tries y el poder de su defensa, en este comienzo de temporada todavía no se vio lo mejor del equipo en ambas facetas. Es verdad que no está el plantel completo, pero es uno de los puntos que deberá mejorar de cara al inicio del Rugby Championship, donde recibirá a Nueva Zelanda, en Córdoba y Buenos Aires.

La síntesis del partido:





17 ARGENTINA: Gallo; Montoya (C), Gómez Kodela, Petti, Rubiolo, Grondona; J. González, Matera; Benítez Cruz, S. Carreras; Mendy, Piccardo, Cinti, Moroni; Elizalde. DT: Felipe Contepomi.

22 INGLATERRA: Baxter; George (C), Heyes, Ewels, Coles; Curry, Underhill, Willis; Spencer, Ford; Muir, Atkinson, Northmore, Roebuck; Steward. DT: Steve Borthwick.

Estadio: Bicentenario (San Juan). Árbitro: Luc Ramos (Francia).

Tantos: 4m try de Atkinson convertido por Ford (I); 8m penal de Carreras (A); 25m try de Cinti convertido por Carreras (A); 32m try de Steward convertido por Ford (I); 40m try de Mendy convertido por Carreras (A); 52m penal de Ford (I); 78m try de Van Poortvliet (I).