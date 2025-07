En medio de las fuertes disputas por la herencia de la escritora Beatriz Sarlo, agentes policiales y un oficial de la Justicia realizaron un allanamiento del departamento donde vivió en el barrio porteño de Caballito, en la calle Hidalgo al 1400.

El oficial judicial, quien no se identificó formalmente, estuvo acompañado por Sonia de Elizalde, la abogada de Ernestina Susana del Río, la prima materna de la escritora que se sumó a los reclamos por heredar el departamento.

La acción fue ordenada por Cecilia Kandus, jueza del Juzgado Civil Nº 24 que impuso un bozal legal para las partes involucradas. El trabajo incluyó un inventario realizado por el oficial sobre los bienes que estaban dentro del departamento, ya que hubo un llamado al 911 con una denuncia por posibles irregularidades. Luego de los trabajos, el departamento fue clausurado sin que aparezca la actualización correspondiente en la web del Poder Judicial.

Además, el operativo desarrollado el viernes incluyó un cambio de cerradura del departamento del octavo piso. Previamente había trascendido que hubo un intento de abrir el inmueble por la fuerza, algo que desmintieron los abogados de Melanio Alberto Meza López, el encargado del edificio.

Lo que motivó el allanamiento del inmueble fue una supuesta falta de discos que pertenecían a Beatriz Sarlo y a su última pareja, el director y productor de cine Rafael Filippelli, fallecido en 2023. Según una influencer británica, estos objetos habrían estado a la venta en redes sociales y en comercios porteños luego de los rumores que aseguraban un ingreso ilegal tras forzar la cerradura del departamento.

Candidatos a la herencia

Actualmente el mismo Meza López --encargado del edificio--, Ernestina Susana del Río y Alberto Sato, el ex marido de Sarlo, son las tres personas que reclaman ser herederos de la ensayista.

El encargado del edificio es a quien la escritora habría nombrado como heredero del departamento en una carta escrita a mano, presuntamente redactada y firmada por la periodista cultural.

En el escrito también figura que Sarlo le dejaba a Meza López, no solo su departamento si no también el cuidado de su gata Nini. El documento aún es objeto de análisis para comprobar su veracidad, a pesar de que no es extraño el hecho de que los adultos mayores sin herederos forzosos, dejen testamentos que favorezcan a los encargados de sus edificios.

Por su parte Alberto Sato Kotani, el ex marido que en los últimos años no fue más que un amigo de la fallecida escritora, expone que nunca se divorciaron formalmente, lo cual es su principal argumento. Sin embargo, hacía décadas no convivían por lo que tenían una separación de hecho. Sato Kotani trabaja en Chile donde convive con otra pareja.

La última que se sumó a la puja por el departamento fue Ernestina Susana del Río, la prima arquitecta de Beatriz Sarlo, quien sostuvo ser la única heredera reconocida por la escritora. Del Río tiene 87 años y vive en Viedma. No es una heredera forzosa sino colateral, aunque podría ser beneficiada si la Justicia comprende la separación de hecho de su prima con Sato, que podría quitarlo a él de la línea sucesoria.

Lo que solicita Sonia de Elizalde, la abogada de Ernestina Susana del Río, es que la Justicia rechace la "pretensión hereditaria" de Sato. La letrada explica que Sarlo y Sato no convivían hacía mucho tiempo y que Sarlo estuvo en otra pareja luego de eso.

En la presentación Del Río explica que su prima "vivió completamente separada, sin vínculo emocional, económico ni patrimonial alguno con su cónyuge, y desde 1984 mantuvo una unión estable, pública y duradera con Carlos Rafael Filippelli hasta el fallecimiento de éste en 2023″.

El dolor cultural e intelectual

Previo a su muerte, Beatriz Sarlo le había solicitado a sus amigos que cuando falleciera llevaran sus archivos al CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), voluntad con la que cumplieron sus allegados.

Sin embargo el crítico literario cercano a la ensayista, David Oubiña, confesó que lo que le preocupa es "qué va a pasar si alguien quiere publicar, traducir o reeditar algún texto de Beatriz Sarlo; lo único que queremos es garantizar su legado", finalizó respecto a una causa que no promete cerrarse fácilmente.