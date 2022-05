Rosario se consolidó como sede de un mega evento deportivo después de vibrar durante más de 10 días con los Juegos Suramericanos de la Juventud. Todas las autoridades coincidieron en que la organización fue excelente y lo más destacable fue la idea de Parque Único Suramericano que benefició la concentración de atletas, voluntarios, oficiales y prensa que facilitó el desarrollo del evento. Si bien es difícil pensar en unos juegos de mayores con esta modalidad por la cantidad de disciplinas, fue algo muy bien visto por el Comité Organizador.

Los distintos escenarios, el clima rosarino casi veraniego y la juventud de los deportistas hicieron que la atmósfera fuera diferente a otras. Casi un millón de personas pasaron por el Parque Independencia para disfrutar no solo de las competiciones sino también de los puestos de iniciación deportiva y el fan fest, donde se realizaron las ceremonias de premiación. La única dificultad en la organización fue que el triatlón pasó a ser duatlón, ya que solo se realizaron las pruebas de ciclismo y pedestrismo debido a que la parte de natación no pudo realizarse en el Lago Independencia. ¿El motivo? Oficialmente debido a las bajas temperaturas del agua, pero al parecer hubo un tema con el recinto que no estaba en condiciones adecuadas para los atletas y ya no se llegaba a realizar la limpieza correspondiente sin afectar a la flora y fauna del lago.

Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, remarcó en conferencia de prensa que fueron los juegos del reencuentro: “Es el primer evento post pandemia, había una necesidad de verse de abrazarse, de intercambiar experiencias de todo tipo, tanto los atletas que son jóvenes como los entrenadores y los dirigentes que se han vuelto a encontrar y vivir esta fiesta”.

Inés Arrondo, Secretaria de Deportes de la Nación, estuvo presente en la inauguración y luego volvió para la segunda parte de Rosario 2022 cuando habló con Líbero: “Es una alegría enorme ver lo que representan estos juegos para la comunidad, ver miles de personas que disfrutan y ven el rendimiento de los deportistas. Esto demuestra el potencial que tiene nuestro país a la hora de la organización de estos eventos y la calidad de nuestra gente para poder afrontar estos desafíos”.

-¿Cuál es el legado que le deja Rosario 2022 al país?



-Un evento de esta magnitud moviliza la comunidad en un montón de sentidos. Lo viví con los Juegos Panamericanos del '95, en mi ciudad, Mar del Plata, que me definieron como jugadora para apostar a mi carrera deportiva. Esto va a provocar que miles de jóvenes se acerquen al deporte, a una vida más sana con vínculos más fuertes. El deporte construye sociedad en un montón de sentidos y me parece que esa es la importancia más grande que tienen.

-¿En qué está trabajando la Secretaría para el desarrollo del deporte?

-Tenemos varias líneas, esta sin dudas es una que tiene que ver con el desarrollo del alto rendimiento pero también hace que se visibilice al deporte como práctica y para que la comunidad se acerque. Venimos trabajando muchísimo por una decisión política de aumentar significativamente el presupuesto en deporte cuando veníamos de muchos años de desfinanciamiento sistemático. Con ese incremento queremos lograr un mayor alcance en los programas de desarrollo, de transición al alto rendimiento para mejorar las becas deportivas y la preparación de nuestras selecciones.

-¿Se va a poder recuperar el impuesto del uno por ciento para el Enard?

-Hemos aumentado incluso aún más de lo que se recibiría por ese uno por ciento. Teniendo en cuenta el crecimiento del gasto primario que es lo que quedó vinculado al presupuesto del ente estamos en la misma cantidad de recursos. Está la decisión política de aumentarlo aún más y en eso estamos trabajando. En la medida de que el país se siga recuperando económicamente vamos a poder crecer muchísimo más.

El rendimiento argentino

Muchos atletas tuvieron su primera experiencia internacional y hubo varias sorpresas. En la primera parte de los juegos la natación, el tenis y la gimnasia artística se destacaron al darle 34 medallas a la Argentina entre las tres disciplinas. En la segunda parte prevalecieron los deportes en equipo como hockey, beach handball y futsal, en los que se consiguieron cuatro oros y una plata. Si bien la tradición argentina marca la preponderancia de los deportes en conjunto hubo desempeños muy prometedores de disciplinas individuales como atletismo, en el que se obtuvieron veinte medallas, y ciclismo en el que el viernes Argentina logró un podio histórico logrando las tres medallas y el cuarto lugar en el relevo mixto cronometrado y dos oros y una plata en las pruebas critérium femenino y masculino. Los ocho integrantes de la Selección Argentina habían realizado la concentración en San Luis en la semana previa a los Juegos Suramericanos de la Juventud.

¿Cuál es el futuro de los atletas?

Estos deportistas son los que iban a participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2022 que debieron postergarse debido a la pandemia para 2026. Para que puedan seguir el camino del alto rendimiento es importante poder seguir un proceso que los acompañe. De esto, entre otras cosas, habló Mario Moccia en conferencia de prensa durante más de una hora: “En esta edad el eje central no está puesto en el medallero ni en el resultado. Los chicos han trabajado en un programa que se coordinó desde el Enard, con la Secretaría y el COA. En Rosario hemos concluido ese trabajo que nos permite ver en qué deporte estamos mejor y en cuáles estamos más flojos.

De la delegación que participó en Buenos Aires 2018, son muy pocos los atletas que pudieron seguir en el alto rendimiento. Líbero le consultó al presidente del COA de qué manera se puede acompañar para que la mayoría de estos atletas que participaron en Rosario 2022 tengan la posibilidad de continuar con sus carreras deportivas. “La idea es que no abandonen, por eso tomamos la decisión de iniciar el camino al alto rendimiento en estas categorías, detectar cadetes para proyectarlos y darles un seguimiento. Está el programa TAR (transición al alto rendimiento) y después se trabaja con las federaciones en el planeamiento estratégico para que puedan desarrollarse en sus deportes. En el medio están las decisiones de los atletas que se aburren, no quieren seguir o no evolucionan pero la idea es que lleguen a la elite, que los que no puedan se desarrollen federativamente y que los que no evolucionen que hagan deporte porque hace bien", concluyó Moccia.