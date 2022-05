La Remisería de La Rosada es un sistema de comunicación “medio en serio, medio en broma” que da cuenta del fuera de escena de la actividad oficial de Wado de Pedro. Funciona. Intenta mostrar otra cara de lo que su equipo ve en el día a día, siempre con el humor como eje y con publicaciones que aparecen cuando algo vale la pena, dicen desde el entorno del ministro del Interior. Este domingo, La Remisería publicó un nuevo episodio. Imperdible!, publicó La Remisería en las redes. “@wadodecorrido cuenta cómo los amigos de su padre lo intentan apoyar para hablar en un homenaje, y como vive él ese apoyo”, dijeron. A continuación, De Pedro habla de él, de lo que le pasa con los viejos compañeros de su padre y con la tartamudez.

“En un homenaje, me piden que hable. Y viene un compañero de mi viejo y me pide que hable: yo, más la tartamudez, más los nervios, ¿viste lo que es?”, dice y el público ríe. Y él también. “Y viene un compañero de mi viejo y me dice: tu padre tenía una voz”, y la sala ríe de nuevo. Y De Pedro, todavía habla un poco más. “El Quique, el Quique se paraba en la mesa del bar y aplaudían todos. Después venía alguna compañera, y decía: tu papá tenía un lomo! Era fachero”. Finalmente, se lo oye retomar un momento de la pandemia durante el cual recibió el mensaje de una antigua compañera de su padre. “La última fue en la pandemia --dice--. Me llega un mensaje de una compañera. Cadena nacional y me llega un mensaje. Y me dice: estaba viendo la foto de tu papá. Me dice: tenes que descansar más, tenes que tomar un poco de sol, y dejarte el pelo más largo”. Risas otra vez.

Todo eso ocurrió durante la presentación del libro de poesías de Jorge Areta, hijo del poeta Joaquín Areta, detenido desaparecido durante el Mundial 1978. La presentación se hizo en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional el 23 de marzo de 2022, en el aniversario del golpe de Estado. Entre las poesías de su padre, Jorge editó "Quisiera que me recuerden", el texto leído por el expresidente Néstor Kirchner en la Feria del Libro de 2005, durante la presentación de otro libro que reunía escritos de desaparecidos. El video del expresidente leyendo ese poema se compartió después de su muerte en redes sociales, homenajes y actos conmemorativos. En el auditorio Jorge Luis Borges, Jorge Areta dijo que había convocado al actual ministro de Interior a la presentación del libro porque era un orgullo y lo admiraba. "¿Por qué Wado? Es un orgullo. La admiración es mía. No es algo que me pase con todos los hijos de desaparecidos pero sí con algunos. He sido bastante inorgánico en mi manera de militar porque también es una manera de ponerme en otro lugar que de los militantes de los 70. Esa fue mi manera: no ser orgánico", expresó.

Jorge y Wado se conocieron en la organización H.I.J.O.S. De Pedro es hijo de Enrique De Pedro -que militaba en la JP y en Montoneros y fue asesinado por el Ejército- y de Lucila Révora, quien embarazada de ocho meses fue secuestrada en su casa el 11 de octubre de 1978 por un grupo de tareas y llegó sin vida al centro clandestino de detención conocido como El Olimpo.