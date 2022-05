2005: Al ser consultada sobre cuándo entró a trabajar en el cargo, María Guadalupe Burgos respondió que entró a trabajar en el 2005, año en el que fue destinada al sector de mesa de entradas, después pasó por otros sectores, Tesorería, Facturación, Facturación odontológica y por último volvió a Tesorería.

Cuatro años: Al responder en qué año fue designada en su cargo actual, dijo que es Prosecretaria Jefe actualmente, según “cree” hace aproximadamente 4 años. Un dato que las autoridades, explicó, podrían consultar en Recursos Humanos.

Antes: Antes ocupó cargos de Escribiente Auxiliar, Escribiente, Prosecretario Administrativo y Prosecretaria Jefe.



La no contadora: En el final de la declaración, cuando le preguntaron si podía aportar algún otro dato de interés para la causa, dijo que aportaría reportes que surgen del sistema, listado de transferencias y cheques emitidos para cada uno de los prestadores que había mencionado. También explicó que quería exponer algo más: reconoció que si bien es una referente del sector de Tesorería, no hay una resolución de la Corte u Obra Social que la haya designado a cargo del área, pese a que tiene la firma de transferencias y de cheques. También indicó que no sabía si hacía falta, pero expuso que no tiene título profesional de contadora.

De todo: Al responder sobre sus funciones dijo que se encarga con otras personas de realizar las transferencias y las firmas de cheques para pagar honorarios, reintegros de afiliados, depósitos judiciales, pago a prestadores, movimientos de caja chica, entre otras funciones. Es la persona, además, que da de alta las cuentas bancarias de los afiliados y prestadores.

Tonón: La función de transferencias y firmas de cheques es compartida con otras dos personas. Los tres tienen la firma, explicó, como también lo tiene Aldo Tonón. Al día de hoy, según dijo, sólo ellos cuatro tienen registro de firmas.