El rapero estadounidense Kendrick Lamar lanzó en la noche de este domingo su nuevo sencillo "The Heart Part 5" (El Corazón parte 5, en español) y se convirtió en tendencia por haber nombrado a la Argentina en la letra.

La canción, que dura cinco minutos y 32 minutos, forma parte del próximo álbum del compositor y productor llamado "Mr. Morale & The Big Steppers", que será lanzado este viernes 13 mundialmente, y marca el regreso del artista desde 2018, cuando produjo el soundtrack para la película del universo de Marvel, "Pantera Negra".

Precisamente, el intérprete de 34 años describe en su canción: "I'm in Argentina, wiping my tears, full of confusion. Water in between us, another peer's been executed", que traducido significa: "Estoy en Argentina secándome las lágrimas llenas de confusión. Hay agua entre nosotros, otro compañero que fue ejecutado,"

La letra hace referencia a su presentación en el festival Lollapalooza en el país, el 31 de marzo de 2019. Durante esa jornada, se enteró en pleno recital que el rapero Nipsey Hussle había sido sido asesinado de 10 disparos en el sur de la ciudad de Los Ángeles (Estado de California, EEUU), la misma ciudad donde ambos se criaron.

Tras saber sobre lo ocurrido, Lamar interrumpió su show, pidió un minuto de silencio, las pantallas se apagaron y llamó a los presentes a que dijeran: "We love you, Nipsey".

Al mismo tiempo del estreno de la canción, también se publicó el video musical en el cual se lo ve al cantante frente a una pared roja y, utilizando tecnología deepfake, para transformarse en artistas negros famosos como el fallecido Hussle; el rapero Kanye West; los actores Will Smith y Jussie Smollett; el exjugador de futbol americano OJ Simpson; y el basquetbolista Kobe Bryant.