Luego del discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio el viernes en Chaco, el Presidente y sus ministros más cercanos salieron a defender la gestión del Gobierno. En particular, hablaron los funcionarios que fueron directamente aludidos por CFK, desde el propio Alberto Fernández hasta los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Fernández, en el discurso que dio en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, al lado del secretario general de la CGT, Héctor Daer --otro de los aludidos por la expresidenta--, aseguró: "Yo a los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, que el trabajo formal aumenta, pero también que la distribución de ingresos está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos. la distribución es un problema". Luego remarcó que "nunca oculté los problemas que tiene la Argentina. Soy peronista, cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento".

Ante los cuestionamientos del kirchnerismo, que le pide al gobierno que radicalice sus medidas frente a los sectores de poder, el Presidente subrayó que tiene "dos obsesiones": una es "recuperar el trabajo, que eso se está cumpliendo porque recibimos una desocupación de 12 puntos y hoy estamos en una desocupación de 7 puntos", y la otra, dijo, es "recuperar el salario que entre 2015 y 2019 se cayó en términos reales 20 puntos". "Eso demanda esfuerzo, trabajo y demanda pedirles a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza, que además de ganar ellos tienen que ganar los que trabajan", aclaró.

"A los conservadores, esta realidad de desigualdad les encanta entonces tratan de que las cosas no cambien o, lo que es peor, que se concentre la riqueza entre unos pocos", denunció Fernández y añadió que "nosotros, los peronistas, sabemos perfectamente bien la desigualdad que se ha creado en el mundo y sabemos perfectamente bien que la pandemia potenció esa desigualdad. Y con lo único que no vamos a transar es con convivir con la desigualdad". En ese sentido, agregó, que "vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la igualdad la recuperemos en Argentina, para que las mejores condiciones de ingreso sean una realidad en la Argentina. Voy a trabajar incansablemente para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan".

En el marco del 57° congreso ordinario de Fatsa, y luego de hacer un breve repaso del impacto global de la pandemia, y de las decisiones que se tomaron en Argentina para fortalecer un sistema de salud destrozado por el macrismo, Fernández dedicó un especial agradecimiento a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. "La Argentina es un país maravilloso y tiene un pueblo maravilloso. Y mil veces ese pueblo ha demostrado la capacidad de levantarse y volver a caminar. Y ustedes fueron actores centrales para que hoy la Argentina esté caminando", recordó.

Más temprano, Guzmán se refirió a la gestión de los gobiernos de Cristina Kirchner como "de logros importantes, pero también de inconsistencias macroeconómicas", y Kulfas, en tanto, defendió su libro que fue mencionado por CFK en el Chaco. “No es un libro en contra de nadie, ni de Cristina Kirchner. Lo escribí en 2015 y buscaba hacer un balance de esos tres gobiernos del kirchnerismo, justamente saliendo de la polarización”, explicó y agregó que “toda la gente que lo leyó me dijo que lo ven como un buen balance para el debate”.

El titular de la cartera de Desarrollo Productivo dijo estar "convencido de que el peronismo tiene muchas de las respuestas que el país necesita. Si preguntas en el Frente de Todos estoy seguro de que estamos de acuerdo con el rumbo que queremos para Argentina, después aparecen las diferencias sobre el cómo, pero son discusiones históricas”. Por último, Kulfas resaltó que para él el modelo del Gobierno "no es de salarios bajos", y agregó que "no digo que no sea importante trabajar con el tema de los monopolios, pero la inflación no tiene que ver directamente con eso”.

Otro de los que salió a responder al discurso de la vicepresidenta fue el ministro de Desarrollo Social. Zabaleta resaltó que la decisión de que él conduzca la cartera cuando dejó su cargo Daniel Arroyo fue de Alberto Fernández y no del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. "Fue una decisión del Presidente, por supuesto compartida por los referentes del Frente de Todos", dijo. "Nuestro ministerio tiene una serie de secretarías y cada una de ellas la ocupa un referente de las fuerzas del FdT; yo trabajo con todos, tomo decisiones y como buen peronista, conduzco", añadió. Sobre la discusión respecto de "las cajas del Estado", puntualizó que "el presupuesto del ministerio es casi en un 90 por ciento transferencia de recursos a la Tarjeta Alimentar, con la AUH y el Potenciar Trabajo". Por último, expresó: "No comparto que los argentinos estén pasando hambre; hay una situación social controlada".