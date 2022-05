Tras el masivo acampe federal del mes pasado, con el que coparon las plazas centrales de las principales ciudades del país, incluida Salta, esta vez los movimientos sociales no nucleados con el gobierno nacional, como el MTE o el Movimiento Evita, convocaron a una marcha federal que se realizará este jueves 12 por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La intencion es juntar más de 300.000 personas para reclamar, entre otras cosas, empleo genuino, aumento salarial de emergencia, más asistencia a los comedores, y contra la decisión del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de no extender el programa Potenciar Trabajo a más beneficiarios, mientras desde los movimientos están pidiendo su universalización.

Para alcanzar su objetivo y sumar representatividad, partirán desde todas las provincias, a partir de hoy, caravanas con integrantes de cada uno de los movimientos piqueteros. En el caso de Salta, convocaron a las 11 a un acto en las inmediaciones del Teleférico para reclamar también al gobierno provincial la falta de apoyo en comedores y más presencia en asistencia social.

Ayer por la mañana, en una conferencia de prensa convocada por el Polo Obrero, la ex concejala Gabriela Cerrano le dijo a Salta/12 que la decisión de realizar la marcha se debe a la falta de respuestas por parte de las autoridades a los pedidos que vienen realizando desde hace meses y que visibilizaron en el acampe pasado. “Por lo que decidimos tomar medidas más duras y marchar directamente en la capital del país”, sostuvo la militante del Partido Obrero.

Cerrano señaló que los colectivos partirán desde más de 100 puntos en todo el país. Pero antes de llegar a Buenos Aires, cada región realizará un acto en el camino. En el caso del NOA será en Córdoba el miércoles. En Rosario, en el caso del NEA, y en Bahía Blanca con la Patagonia cordillerana y costera.

La comitiva salteña esperará a la que parte desde La Quiaca a las 8 de la mañana, de la que forma parte Eduardo “chiquito” Belliboni, referente del Polo Obrero y del espacio que nuclea a varios de los movimientos piqueteros, Unidad Piquetera.

“Nosotros (por Salta), vamos con una delegación de Pichanal, de Anta, de Salta, y Güemes" detalló la dirigente, quien describió que los moviliza “el ajuste”, y porque quieren “derrotar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una ruina para todos los trabajadores”. Cerrano agregó que todas las medidas que tomó el gobierno “como paliativos”, como el aumento al salario mínimo, “ya se hicieron agua con la inflación y no alcanza para nada”.

Pero también subrayó que no se está dando una respuesta “ni al problema inmediato ni al de fondo”, a la vez que “se niegan a darnos nuevos planes sociales”, indicó contra la decisión del ministro de Desarrollo Social, al que también le endilgó que se había comprometido a mejorar la asistencia a comedores y merenderos algo que según ella no cumplió, “la semana pasada recibimos 4.000 paquetes de pasas de uvas, que sobraron de año nuevo, y así no va, queremos que mejore en calidad y cantidad”, disparó.

“Acá en la ciudad de Salta se nos hacen las 19 horas y en los merenderos nos cae gente con botellas descartables a preguntar si no quedó un poco de té o chocolatada, porque hay muchas familias que la están pasando muy mal”, manifestó. Tampoco se olvidó de apuntarle al gobernador Gustavo Sáenz, de quien dijo: “fue el primero en prestar su apoyo al acuerdo con el FMI, pero fuimos la otra vez a pedir apoyo para 200 comedores y merenderos y nos dieron solo para 10, una olla para cada organización”.

“Que ajusten en asistencia social es imperdonable, no va más”, concluyó Gabriela Cerrano.

La jornada de marcha se definió debido a que ese día el INDEC dará a conocer los datos de la inflación de abril. Entre las organizaciones que llamaron a movilizar figuran Unidad Piquetera, la Coordinadora por el Cambio Social, Barrios De Pie, Libres Del Sur y MST Teresa Vive.