A menos de un año de realizar la séptima compra más cara de la historia del fútbol (117,5 millones de euros por Jack Grealish), el Manchester City vuelve a romper el mercado. Esta vez no por el monto -"apenas" unos 70 millones de euros- sino por el nombre: el club inglés confirmó este martes que llegó a un principio de acuerdo para llevarse al delantero noruego Erling Haaland.

El jugador de 21 años, aún en las filas del Borussia Dortmund alemán, se incorporará al City el próximo 1 de julio, al igual que el cordobés Julián Álvarez.

Nadie podrá acusar al equipo de fondos emiratíes de lentitud de reacción o de ruborizarse a la hora de hacer gala de su poderío económico. Casi inmediatamente después de una nueva e inesperada eliminación en la Champions League -su máxima obsesión- los dirigidos por Pep Guardiola suman a uno de los dos jugadores más codiciados del fútbol actual (el otro es Kylian Mbappé) a las filas de un plantel repleto de estrellas.

Los celestes pagarán la cláusula de rescisión del jugador noruego, que asciende a 60 millones de libras (70 millones de euros), para hacerse con Haaland, que ha pasado las tres últimas temporadas en el Borussia de Dortmund, después de despuntar en el fútbol austríaco con el Salzburgo.



Haaland ha marcado 85 tantos en 88 partidos en sus tres campañas con los alemanes, lo que le ha valido, a sus 21 años, la reputación de ser uno de los mejores delanteros del mundo y ser codiciado por gigantes como Real Madrid o Barcelona.



El noruego era una de las grandes joyas del mercado después de que el que fuera su agente, Mino Raiola (recientemente fallecido), negociara una cláusula de rescisión "baja" y que permitiría al futbolista abandonar el Dortmund a su debido tiempo. Su sueldo estará a la altura de los más altos del plantel y, según medios ingleses, ascenderá hasta las 400.000 libras (500.000 euros).



Pep Guardiola dejó entrever por la mañana que Haaland vestiría de celeste cuando fue preguntado por ello en conferencia de prensa, pero no pudo desvelar ningún detalle del acuerdo.





"Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema legal. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos", explicó el catalán.



Con este fichaje, Guardiola añade a su equipo una pieza que le faltaba desde la salida del Kun Agüero. Desde entonces -aunque en sus últimos tiempos en el club el exIndependiente no era titular indiscutido- el equipo inglés ha utilizado arriba la figura del "falso nueve", una táctica que el técnico catalán patentó en el Barcelona con Lionel Messi y que en este City se ha manifestado con Phil Foden, Kevin de Bruyne y Gabriel Jesus.