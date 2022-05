Leandro Somoza necesita un triunfo de Central el viernes en Copa Argentina para despejar dudas sobre su continuidad. El equipo que se medirá con Sol de Mayo estará compuesto por jugadores que el entrenador quiere disponer para armar su plantel el próximo semestre. Es por eso que en cancha de Unión no habrá lugar en el once inicial para Emiliano Vecchio. El diez nunca fue un líder para el grupo y en Arroyito ya nadie lo quiere para el equipo del torneo que viene. Somoza prueba hoy al reemplazante de Marco Ruben para el partido en la capital provincial.

Somoza no sabe si será el entrenador de Central la semana que viene. Para eso necesita que el canaya elimine a Sol de Mayo el viernes a las 18.35 (cambió de horario ayer, estaba agendado para 18.10) por los 32avos de final de Copa Argentina. Y ante la relevancia del encuentro el cuerpo técnico pondrá en cancha a jugadores con los que piensa hacer la base del plantel la temporada que iniciará el 5 de junio.

El técnico de Central no quiere a Vecchio para el año que viene por los conflictos que genera en el club. Es un jugador que puede ser influyente por su talento pero no está dispuesto a esforzarse para lograr la mejor condición física, lo que terminó por convencer al entrenador de que en el próximo Central el diez debe ser otro. Su situación, como las de otros jugadores que no están en consideración, se resolverá el sábado, en reunión con los dirigentes para conocer los nombres que formarán parte del próximo plantel.

Somoza encontró en Luciano Ferreyra y Marcelo Benítez jugadores con titularidad indiscutida por rendimiento. Tampoco pone en duda la presencia de Juan Cruz Komar. Por el resto, deben ganarse el puesto, aunque para el juego del viernes no tiene mayores dudas, dado que será el equipo con viene de vencer a Estudiantes en Copa de la Liga. Sin Ruben, Somoza debe definir si incluye a un delantero al ataque que componen Lucas Gamba y Alejo Veliz o bien agrega un volante, posición en la cual Walter Montoya le saca ventaja a Mateo Tanlongo por su condición de jugador ofensivo. Hoy y mañana el entrendor hace fútbol para confirmar variantes.

Mañana de 11 a 18 se venderán entradas en el Gigante del Arroyito para el encuentro con Sol de Mayo. El club anunció ayer que la prioridad será para socios y cada asociado con su carnet podrá adquirir un máximo de cinco entradas.