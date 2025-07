Super Happy Forever 7 puntos

Dirección: Kohei Igarashi.

Guion: Kohei Igarashi y Koichi Kubodera.

Fotografía: Wataru Takahashi.

Música: Daigo Sakuragi.

Intérpretes: Hiroki Sano, Yoshinori Miyata, Nairu Yamamoto, Hoang Nhu Quynh.

Duración: 95 minutos.

Estreno: en la plataforma MUBI únicamente.

“Como en toda gran poesía, lo que dicho con otras palabras resultaría obvio, lugar común, chatura, adquiere en este film una intensidad despojada: el necesario olvido de la juventud para poder seguir viviendo, el refugio en el trabajo, la aceptación de una felicidad relativa que no podrá nunca borrar la otra, esa felicidad absoluta fabricada por la memoria...” Estas palabras que Edgardo Cozarinsky escribió en el suplemento Radar a propósito de Juego de verano –“Prefiero recordarla por el título original, no por la cita de Darío que le endilgó el distribuidor rioplatense”, decía de Juventud divino tesoro (1951)- referían a la famosa película de Ingmar Bergman, pero de algún modo se pueden aplicar también, sin establecer comparaciones, a Super Happy Together, del japonés Kohei Igarashi, que el año pasado estuvo en los festivales de Venecia y San Sebastián y que ahora recupera la plataforma cinéfila MUBI.

Detrás de "esa felicidad absoluta fabricada por la memoria” va Sano (Hiroki Sano), un muchacho de unos treinta años, cuando elige volver al balneario de la Península de Izu donde cinco años atrás conoció a Nagi (Nairu Yamamoto), el gran amor de su vida. No sólo eso. Va a acompañado por su amigo Miyata (Yoshinori Miyata), que también estaba junto a él cuando Sano conoció a Nagi. Y elige alojarse en el mismo hotel y en la misma habitación que entonces tenía Nagi. Pero el vacío es imposible de llenar, el presente se hace intolerable y más cuando el hotel está a punto de cerrar, por el fin de la temporada. Ya se sabe: no hay nada más melancólico que una playa cuando se acaba el verano y sobre la arena queda apenas el viento, que borra todas las huellas del pasado.

Es curiosa, por no decir audaz la estructura que el director Igarashi le impone a su relato. La primera media hora será ese presente cargado de dolor y de duelo. Todo en ese hotel y en ese balneario funciona para Sano como un recordatorio de la ausencia de Nagi, como un puñal que él deliberadamente se clava a sí mismo: una gorra roja perdida, un restaurant al paso donde ambos pidieron el mismo plato, un espigón que recorrieron juntos... Pero justo allí cuando la auto conmiseración empieza a ponerse densa y su amigo ya no sabe qué hacer con Sano además de darle un merecido puñetazo, la película pega un salto sin red y –en un temerario fast backward- se posiciona cinco años atrás, allí donde Sano y Nagi se conocieron.

Todo en ese balneario es igual, salvo que más alegre y luminoso, no sólo porque la pareja se conoció en pleno verano y no es como al comienzo, cuando Sano vuelve al mismo lugar, pero a las puertas del otoño. También está esa energía confusa del primer encuentro, que es completamente azaroso y que les hace creer que serán “super happy together”, como dice el amigo Miyata, afecto a las frases hechas y a los seminarios de autoayuda. No será el caso, pero lo cierto es que el film de Igarashi encuentra su ying y su yang, el costado brillante que complementa al oscuro, y la película alcanza su equilibrio entre ambos polos.

No hay nada particularmente novedoso, ni mucho menos revolucionario en Super Happy Together, que descansa en la transparente espontaneidad de sus intérpretes (por momentos parecen estar actuando sin guion, movidos por sus propios impulsos) y en unos pocos elementos dramáticos que son capaces de disparar emociones universales, asociadas al paso del tiempo. Pero gracias a su ritmo pausado, tranquilo, y a una utilización muy expresiva de los planos generales (ya sean exteriores en la playa o los interiores en el hotel), el cuarto largometraje de Igarashi va ganando en atmósfera y sentimiento. Una vieja canción exhumada discretamente como leitmotiv (“Beyond the Sea”, popularizada por Bobby Darin) suma su grado de arena cuando Sano la canta –fatal- en japonés, en un triste karaoke: “Somewhere beyond the sea / Somewhere waiting for me / My lover stands on golden sand…”