El exdiputado nacional por la provincia de Salta, Juan Carlos Ameri, será llevado a juicio por el delito de "estorbo de acto funcional", por protagonizar escenas sexuales con su pareja durante una sesión virtual en la Cámara de Diputados, el 25 de septiembre de 2020, mientras se debatía la renegociación de una deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.



El juez federal de Revisión Alejandro Augusto Castellanos dispuso este lunes que Juan Ameri será juzgado por el delito de "estorbo de acto funcional", de acuerdo al artículo 241 del Código Penal. El magistrado compartió los argumentos del fiscal general Francisco Snopek, quien en la audiencia ratificó la acusación penal -formalizada el 10 de septiembre pasado- contra el exdiputado, rechazando el pedido de sobreseimiento de los abogados del imputado.

La defensa había calificado como un "acto de negligencia de Ameri ante una falla de conexión y, en todo caso, se debería encuadrar como un hecho culposo ya que no hubo ninguna intención de entorpecer la sesión". "La interrupción no fue por parte del exdiputado, sino de Massa", afirmaron los letrados.

El hecho

El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2020 durante la jornada virtual, en el marco de las medidas sanitarias por el COVID-19, en la que se debatía sobre el "Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y la refinanciación de la deuda de las provincias con la ANSES". En ese momento, el diputado Carlos Heller hacía uso de la palabra, mientras el entonces diputado Juan Ameri besaba a su pareja en los pechos.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, advirtió que desde la pantalla de Ameri sucedieron "escenas impropias" con la tarea legislativa. "Hemos tenido situaciones de algún diputado que se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y normal funcionamiento de esta Cámara y, por lo tanto, quiero pedir de manera inmediata la suspensión y la sanción del diputado Juan Ameri, tal como lo prevé el artículo 188 del reglamento", dijo Massa.

La explicación de Juan Ameri

"La conexión es muy mala, se me cayó internet. Justo mi pareja salía del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis mamarias, porque hace diez días se operó. Me dijo que le quedaron bien, me mostró las cicatrices, le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo. Es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas. Estaba convencido de que no tenía internet, cuando volvió me reconectó automáticamente", expresó el exdiputado.

Ameri aseguró estar avergonzado y que él y su pareja estaban muy mal por la situación. "Esto nos afecta de manera personal y también a todo nuestro entorno. Les quiero pedir disculpas a mis compañeros y compañeras y a toda la sociedad", sostuvo.