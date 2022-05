El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló de las distintas posturas dentro del Frente de Todos (FdT) al afirmar que "en las coaliciones hay que acostumbrarse a que hay debates que se resuelven y otros quedan irresueltos", durante el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham). "Lo que hay en debate son algunos instrumentos respecto del Gobierno, pero nada pone en discusión la coalición de Gobierno como coalición", agregó Massa y sostuvo que se trata de “una disputa de programa” y "no de liderazgos". Allí también defendió la política de segmentación de subsidios en las tarifas de servicios públicos ante un régimen actual que definió como “Hood Robin”; sostuvo que en el Poder Judicial debe haber "un sistema que premie y castigue, para que todos los poderes del Estado rindan examen ante la sociedad”; y afirmó que “no soy presidenciable” en referencia a su posible candidatura en 2023.

"La coalición de oposición tiene una disputa de liderazgo y de programa" y "la coalición de Gobierno no tiene una disputa de liderazgo porque está en el Gobierno, pero sí tiene una discusión de programa", sostuvo Massa al responder a las preguntas sobre las diferencias expuestas entre las distintas fuerzas que integran el Frente de Todos, en la entrevista pública que concedió en la “cumbre” que organizó Amcham en un hotel de Puerto Madero y ante una platea de empresarios.

"Nuestra responsabilidad es garantizar que el Gobierno funcione aún dentro del debate", afirmó el titular de la Cámara baja y en esa línea y consideró que "en las coaliciones hay que acostumbrarse que hay debates que se resuelven y otros quedan irresueltos".

También defendió la segmentación en las tarifas de servicios públicos y utilizó dos ejemplos. "Coca-Cola le hizo una presentación a Aysa por la tarifa del agua, porque en términos de sus costos era demasiada barata", dijo primero Massa y agregó: "el agua que paga (Alejandro) Fantino –el periodista elegido por Amcham para la entrevista-- en Nordelta es más accesible que la que paga un vecino de La Matanza".

Luego explicó: “En el caso de la electricidad, el gas, el que más consume más subsidios en términos netos recibe. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentados porque si no somos 'Hood Robin'. Entonces es muy importante que hagamos el trabajo de segmentación desde cada una de las áreas de gobierno, inclusive entre la Secretaría de Energía, la AFIP, las empresas de servicios públicos. Tenemos que, en todo caso para mejorar la distribución del ingreso en la Argentina, trabajar sobre la base que invertimos en subsidios en aquellos sectores mas vulnerables, que más necesitan de la ayuda del Estado”.

El Poder Judicial también fue parte del cuestionario. "Nosotros cada dos años rendimos examen, o cada cuatro", respondió Massa y señaló que "la mayoría de los que está acá rinde exámenes ante sus accionistas y la justicia rinde examen una vez para entrar y es como que no hay reválida". Por lo que pidió para los magistrados "un sistema que premie y castigue, para que todos los poderes del Estado rindan examen ante la sociedad". Pero tomó distancia de quienes proponen la designación de jueces a través de una elección: "No me parecería que la designación sea por voto popular. Tiene que haber un conocimiento del derecho", opinó.

También le pidieron opinión sobre el tema narcotráfico en Rosario. “El Procurador General de la Nación debiera armar un grupo específico de fiscales: diez fiscales, empoderarlos, pedir presupuesto extraordinario al Congreso. Así avanzar instalando un grupo de fiscales y un grupo de jueces junto a fuerzas federales de seguridad para ir a dar la batalla final contra el narcotráfico en Rosario”, dijo Massa. “A veces se le reclama una decisión a un poder del Estado y en realidad le toca a otro. Entonces, tenemos que trabajar de manera coordinada”, aclaró.

El tema electoral resurgió en la entrevista con una pregunta sobre su posible candidatura presidencial en 2023. “No soy presidenciable”, aseguró y luego argumentó: “Me pasé 20 años de mi vida poniéndome objetivos por delante y de alguna manera no me permitía disfrutar de lo que hacía, pensaba en lo que seguía en mi carrera política (...) Hoy disfruto lo que hago porque sobre todo en el mundo de los algoritmos: en la guerra de la polarización, la valentía está en buscar los consensos”. “No tengo el 2023 en la cabeza”, insistió.

También le preguntaron sobre su distanciamiento con el expresidente Mauricio Macri. Reconoció que "hubo un hecho que marcó la relación definitivamente" y mencionó en ese sentido el pedido hecho que le hizo Macri para beneficiar a los familiares de los funcionarios en la ley de blanqueo. "Votamos la ley de blanqueo excluyendo expresamente a los familiares de los funcionarios y en el momento de la promulgación de esa ley con un decreto (Macri) cambia el espíritu de la ley y habilita a los familiares", recordó Massa.