Amazon anunció este miércoles el lanzamiento de “Amazon Music para Argentina”, una plataforma con canciones en streaming, listas de reproducción, emisoras programadas localmente, podcast y otros productos exclusivos, con la posibilidad de elegir entre una suscripción paga y otra gratuita.

Además, gracias a la asociación con Twitch, la función de live streaming permitirá a los fans interactuar con los artistas, que podrán conectarse en vivo con los usuarios.



“Argentina tiene un patrimonio cultural rico y diverso que se refleja en su talento musical. Estamos entusiasmados de ofrecer a los clientes una amplia gama de contenido curado a nivel local y global, que incluye podcast, playlists y emisoras”, dijo Federico Pedersen, Director de América Latina para Amazon Music.



De esta forma, el gigante del comercio electrónico se suma a la oferta local de servicios de streaming de música, como Spotify, Youtube Music y Deezer. Amazon Music ya está disponible en otros países de habla hispana, como México, Chile y Colombia.



¿Cuánto cuesta Amazon Music al mes?

Los usuarios podrán elegir entre una suscripción paga y otra gratuita. La primera incluye un acceso ilimitado a más de 90 canciones HD sin pérdidas de calidad y los usuarios podrán transmitir más de 7 millones de canciones en Ultra HD.

La suscripción gratuita incluye publicidades y en la misma se puede acceder a listas de reproducción y a miles de emisoras locales.

Sin importar el nivel del plan, todos los usuarios podrán acceder a millones de episodios de podcast sin costo adicional. Y en los próximos meses se lanzarán programas originales producidos exclusivamente en Argentina.

Los nuevos clientes pueden inscribirse en una prueba gratuita de tres meses antes de elegir entre las opciones de planes:

El Plan Individual por $279 más impuestos locales. El Plan Familiar, que permite que hasta seis miembros de la misma familia utilicen la suscripción, por $489 más impuestos locales. El tercer plan es una novedad para el mercado local, ya que es un abono de $99 más impuestos atado al parlante Echo de la compañía. Es decir, la música sólo se puede escuchar en ese parlante en particular.





Diferencias con Spotify, Youtube Music y Deezer

Amazon Music, Spotify, YouTube Music y Deezer son algunas de las principales plataformas, con más de 70 millones de canciones disponibles, una oferta musical y cuotas de pago similares, ya que toman el mismo precio como punto de partida de una suscripción básica, aunque varía si se busca acceder a un repertorio de música sin pérdida de calidad.

La calidad de sonido y las funciones sociales que ofrece cada plataforma son justamente lo que marca la diferencia entre los diversos servicios.

Spotify es el más elegido, pese a que por su mismo precio hay alternativas con mejor calidad de audios, que no alcanzan una alta resolución. Pero ofrece la posibilidad de interactuar con otros usuarios, como ver qué están escuchando, y escuchar música desde cualquier dispositivo inteligente. Además de un sistema de reconocimiento de gustos afinado, que hace que el usuario no se cruce con canciones que no le gusten en sus recomendaciones.

YouTube Music tampoco ofrece audios en alta resolución, y pese a que cuenta con un excelente buscador y una gran cantidad de listas de reproducción, no cuenta con funciones sociales. La suscripción básica de Deezer, en tanto, tiene menor calidad de sonido y ofrece audios estándar como Spotify, mientras que su suscripción más cara tiene una calidad HiFi de CD (alta resolución).

En ese contexto, Amazon Music buscará distinguirse por su calidad de su sonido, ya que su catálogo completo está en HiFi de CD. En su versión paga, se podrá reproducir audio espacial en múltiples dispositivos, incluso en auriculares, sin necesidad de un equipo especial y sin costo adicional. Este último punto, destacan, es clave, ya que poca gente nota la diferencia de la calidad de sonido salvo que se cuente con un equipo de música potente. La desventaja es que carece de interacciones sociales con amigos.

Listas de reproducción ya disponibles en Amazon Music

Cumbia al Sur: Una playlist con lanzamientos semanales de cumbia argentina, incluidos artistas como Damas Gratis, Los Pibes del Penal y La T y la M.

Flow Argento: Una playlist global con nuevos lanzamientos de trap y rap argentinos con éxitos de artistas como Bizarrap, Duki, Tini, Nathy Peluso y Nicki Nicole, entre otros.

Platino: Una playlist global actualizada todos los viernes con los éxitos latinos más populares de artistas como J. Balvin, Paulo Londra, María Becerra y muchos más.

Hecho en Argentina: Una lista curada por expertos de artistas locales de diferentes géneros, incluidos Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Bándalos Chinos, Fito Paez, Trueno y más.

Clásicos Rock Argentino: Una lista de reproducción con los grandes héroes del rock argentino que han triunfado a lo largo de las décadas, como Soda Stereo, Charly García, Vicentico, Andrés Calamaro, Spinetta, Ratones Paranoicos y más.