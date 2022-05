El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dice que el Frente de Todos “es un tren que tiene todos los vagones enganchados”, y cree que es necesario “tranquilizar la política”, porque, para él, no se puede pensar en 2023 si no es en unidad. En esa línea, según contó a Página/12 durante el viaje que hizo a Ushuaia para visitar a beneficiarios de programas sociales, Zabaleta lee como un buen avance la decisión de Fernández de adelantar el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil en base al proyecto que había presentado hace unas semanas el diputado y líder de La Cámpora Máximo Kirchner. “¿Cómo no vamos a coincidir en mejorar el salario y en redistribuir la riqueza? Coincidimos, el tema es empezar a coincidir no desde los medios de comunicación, sino desde un lugar desde donde podamos llevarle tranquilidad a la sociedad”, indicó. Además, contó que él y otros funcionarios de segundas líneas de las diversas tribus oficialistas mantienen diálogo constante. En su caso, por ejemplo, con su par bonaerense, Andrés “Cuervo” Larrroque. “El debate se resuelve a partir de sentarnos en una mesa, escucharnos y gobernando la Argentina. Esa es la mejor y la única forma”, considera.

Al igual que otros ministros del gabinete nacional, Zabaleta trata de despegarse del ruido interno y mostrarse activo. Es algo que se conversó en la última reunión de gabinete, donde varios titulares de las carteras manifestaron su enojo por no poder "hablar y mostrar la gestión" porque los debates se imponen sobre todas las agendas. De eso se trató el viaje de Zabaleta a Tierra del Fuego del que participó Página/12: mostrar que, más allá de las discusiones dentro del FdT, los ministros siguen gestionando en el territorio. Zabaleta y parte de su equipo recorrieron barrios populares en donde hay obras impulsadas por la cartera, en los que se llevan a acabo los programas Mi Pieza y el Banco de Máquinas y Herramientas, financiados con fondos del Impuesto País y del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.

Mary, una mujer de unos 30 años que migró de Bolivia y vive en Ushuaia junto a sus dos hijas, es una de las beneficiaras de los programas. Gracias a Mi Pieza, pudo remodelar su casa y recibió, además, un horno y otros elementos que le permitieron trabajar de lo que sabe y alejarse de una situación de violencia de género. Con lágrimas en los ojos, contó a Página/12 que está contenta porque varias calles del barrio 11 de Noviembre están siendo afaltadas y de a poco van llegando a la zona todos los servicios básicos.



El 15 por ciento del total de lo recaudado por el Impuesto País y el Aporte Solidario fue direccionado a la Secretaría de Integración Socio Urbana, conducida por Fernanda Miño, y sirve para llevar a cabo programas como Mi Pieza que ayudan a más de 160 mil mujeres de todo el país. "Eso es redistribución, eso es generar un crecimiento equilibrado y mayor equidad distributiva", explica Zabaleta y agrega que el próximo paso para poder seguir teniendo financiamiento debería ser avanzar con la ley que propuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, que tiene el objetivo de gravar a las grandes empresas que reciben renta extraordinaria por la guerra. "Hay empresas que se han visto beneficiadas por la guerra y tienen que ser solidarias. Son muy pocas y facturan más de mil millones de pesos. Hay que generar un crecimiento más equilibrado y mayor distribución, vamos por ese camino", especificó el ministro.

Luego de la recorrida por distintos barrios de Ushuaia, Zabaleta participó en la gobernación de Tierra del Fuego de un acto con el gobernador, Gustavo Melella, donde entregaron herramientas a más de 100 trabajadores de la ciudad, de Tolhuin y Río Grande. En defensa de la gestión de Alberto Fernández, Melella expresó que “tanto se habló del FMI y del ajuste, y yo le decía al Presidente la semana pasada y al ministro anoche: mientras hagamos más viviendas, más conexiones de gas, entreguemos más herramientas, me encanta el ajuste. A veces, cuando uno no tiene trabajo y pide ayuda, es muy importante que la ayuda sea una herramienta porque eso genera dignidad y genera estar mejor”.

Debates, inflación y Salario Universal

El ministro de Desarrollo, en el marco de los debates internos, graficó que lo que sucede en su ministerio es un claro ejemplo de cómo en la gestión los diferentes espacios del FdT trabajan articuladamente: "En la Secretaría de Integración Sociourbana está Miño, parte del MTE; la Secretaría de Economía Social está a cargo de Emilio Pérsico, de Movimiento Evita; Laura Alonso está en la Secretaria de Inclusión Social y es de La Cámpora; la secretaria de Abordaje Territorial, Micaela Ferraro, es del Frente Renovador. El ministerio funciona y sería bueno que eso sea tomado como ejemplo a nivel general", resaltó.

La inflación, uno de los grandes problemas para los sectores populares, es otra de las preocupaciones dentro de la cartera. Según Zabaleta, "vamos a tener inflación alta pero a la baja. A partir de julio la inflación va a ir bajando y eso va a generar una expectativa mejor".

El ministro también manifestó que está de acuerdo con discutir la implementación de un Salario Social Universal, propuesta que presentó un grupo de legisladores del FdT, entre los que están Itaí Hagman y Natalia Zaracho, y apoyado por Pérsico y diputados como Hugo Yasky y Daniel Arroyo. "Todo lo que sea universal y llegue directo a cada beneficiario es muy bueno. La AUH es un buen ejemplo, también la prestación alimentaria, porque son transferencias de recursos que van directo a quienes las necesitan". Sin embargo, añadió que "es un tema que necesita una discusión profunda sobre los fondos".