El arquero del Troyes, Jessy Moulin, relató una insólita escena que ocurrió el domingo pasado cuando su equipo enfrentó al París Saint Germain por la Ligue 1 en un cruce que terminó igualado 2-2, y que tuvo como protagonista al brasileño Neymar durante la ejecución de un penal.



"Ney, si lo paro soy una estrella. Por favor, al menos dime a qué lado vas a tirar. Están mi madre, mi padre, mis hermanos y mi mujer mirando y me gustaría que estuvieran orgullosos de mí”, comentó Moulin sobre ese particular diálogo que tuvieron junto al delantero del PSG, en la previa de la ejecución desde los doce pasos.

Durante una entrevista al medio francés Le Parisien, el “1” de Troyes reveló que “hablé con Neymar como lo habría hecho con cualquier otro jugador y nadie hubiera hablado de eso. Pero es en momentos como este cuando te das cuenta de que es una superestrella, porque con él todo adquiere proporciones gigantescas".

Al brindar más detalles de la conversación, el arquero precisó que "insistí en mostrarle dónde estaban mis seres queridos en la grada, diciéndole que estarían muy orgullosos de mí. Entonces me dice: ‘Tú, dime hacia dónde vas a tirarte y te diré hacia dónde voy a tirar yo. Elige un bando y te lo contaré todo’”.

"Le digo que no, que no puedo hacer eso. Todo esto mientras me divertía porque no había jugadores ni de mi lado ni del de él. Fue solo un buen momento de relajación durante un juego. Entonces, el árbitro me pidió que fuera a colocarme y así lo dejamos. Pero nos reímos mucho durante dos minutos”, explicó Moulin.

El brasileño finalmente anotó el 2-0 del PSG, aunque el partido correspondiente a la fecha 36 de la Ligue 1 finalizó 2-2 en un resultado que dejó más conforme al visitante por llevarse un empate del Parque de los Príncipes frente al campeón.