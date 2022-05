En las vísperas del debate del proyecto de ley que busca crear un fondo con dinero de ciudadanos argentinos fugado al exterior para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, integrantes del Comité de Acreedores de la Deuda Interna --compuesto por 100 referentes sociales, culturales, sindicales, educativos y de derechos humanos--, se reunieron con senadores del Frente de Todos. En ese marco, el dirigente social Juan Grabois le reclamó a los legisladores “levantar el secretismo” que existe en torno a quienes fugaron divisas: "el pueblo quiere saber y tiene fragmentos".

Frente a las y los senadores que integraron la mesa de discusión con el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio —parte del interbloque Frente de Todos—, el referente del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE) explicó que el motivo de la reunión fue “entender qué se hizo hasta ahora en términos de la investigación del endeudamiento argentino, segunda para saber cuáles son los pasos para recuperar los activos, tercero para plantear que el sentido de este comité es visibilizar las deudas internas para ver cómo se relaciona esto con el proceso de la deuda externa”.

“La naturaleza de este Comité es que se aceleren algunos procesos que vienen muy demorados”, señaló el abogado respecto de la falta de avances en la investigación sobre qué sucedió con los 44 mil millones de dólares que el FMI le otorgó a la administración de Mauricio Macri. Sobre esto, especificó que la preocupación está en la falta de información sobre las personas que fugaron dinero al exterior, en tanto de esas personas sería el aporte para construir el fondo destinado a la cancelación de la deuda externa —según el proyecto que se tratará hoy en el Congreso.

El hecho de que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, presidida por Mayans, aún no haya sido conformada es otro punto que agita las aguas, si bien desde el entorno del jefe del interbloque FdT aclararon que el Senado apuntó las y los integrantes en abril, y que el retraso se debe a la falta de acuerdo en Diputados sobre quiénes serán integrantes por cada una de las fuerzas.

“El pueblo quiere saber y hoy el pueblo no sabe, tiene fragmentos, y creemos que eso es responsabilidad de la Bicameral por no tener un informe oficial que diga cuánto se fugó, quiénes, dónde y cómo vamos a hacer para recuperar esos fondos”, remarcó Grabois en el Salón Azul del Senado, y pidió además avanzar con normas de levantamiento del secreto bancario para la recuperación del dinero fugado. En el mismo sentido, consideró que “si bien el secreto bancario implica una responsabilidad legal para los miembros de la Comisión, no entendemos por qué la información es patrimonio exclusivo de la presidencia de la Comisión y no de todos los integrantes, que deberían tener acceso a esos nombres, a esos números”.

Frente a esto, Mayans aclaró que no es la Comisión sino el Banco Central, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores los organismos que poseen esa información pero que, como consecuencia del secreto bancario previsto en la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, no se puede hacer pública. Incluso, el Congreso no tiene acceso a esos datos —únicamente a información general— porque el informe “lo tiene que hacer un juez después de una demanda.

Por su parte, Fernández Sagasti añadió que el único modo de “descubrir quiénes fugaron” es con una ley es flexibilizar el secreto bancario fiscal y bursátil”, un proyecto que aún se encuentra en tratamiento en comisiones, y que también fue explicado durante la reunión. Sin embargo, también señaló que “la única manera en que vamos a poder cambiarlo es con una iniciativa popular" ya que en Diputados "va a ser bastante trabajoso que estos proyectos salgan".

En la misma línea, Di Tullio adujo lobby alrededor de la ley que hoy protege a quienes fugaron capitales: “tiene infinidad de presiones para que no sea modificada, porque el secretismo es lo que ha permitido la fuga y que nuestro país se empobrezca cada año un poco más”.

Más allá de las diferencias y dudas que se plantearon al inicio del encuentro, hubo coincidencias entre todas las personas participantes respecto de avanzar en el tratamiento en el Congreso, tanto de la ley para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI como para flexibilizar el secreto bancario fiscal y bursátil.

Desde el entorno de Mayans señalaron que la reunión, de la que también participó gran cantidad de integrantes de la Comisión de Acreedores de la Deuda Interna como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Dina Sánchez (UTEP), Mercedes D’Alessandro (ex directora nacional de Economía, Igualdad y Género, en representación de la agrupación Economía Feminista), Bruno Rodríguez (Jóvenes por el Clima) y Javier Caccavelli (CNEA-CONICET), entre otros —que expresaron el impacto de la deuda desde sus sectores—; fue buena y muy importante para conocer las distintas voces sobre un tema tan delicado, así como para poder explicar el estado de la situación a partir de las preguntas de quienes estuvieron presentes.

Desde el Comité de Acreedores de la Deuda Interna se fueron con “un sabor agridulce”, tal y como expresó “Cachorro” Godoy. Por su parte, Grabois hizo hincapié en “tomar como propia la tarea de presionar políticamente en el marco de la Constitución y las leyes a quienes se oponen al levantamiento del secreto bancario” y propuso: “convoquen al pueblo, convóquennos a explicarnos, saquen un informe en lenguaje popular para que los que no son abogados ni economistas puedan ver lo que pasó”.