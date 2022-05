Ucrania obtuvo respaldo en Eurovisión 2022: la banda Kalush Orchestra triunfó con "Stefania"

No es la victoria que Ucrania más ansía entonar, pero el triunfo de la banda Kalush Orchestra con su tema "Stefania" esta noche en Eurovisión 2022 ha sido importante no solo musicalmente, sino también moral y mediáticamente.



"¡Ayudad a Ucrania!", reclamó el sexteto tras su actuación y antes de recoger el codiciado micrófono de cristal en el Pala Olímpico de Turín (Italia), en una edición que ya se había pronunciado sobre el tema al dejar a Rusia fuera del concurso.



Dadas las circunstancias, fue una hazaña que la banda cumpliera los plazos de una candidatura recibida de forma inesperada y que debieron preparar a distancia, refugiados en diferentes zonas, además de necesitar un permiso especial para abandonar su país, permiso que uno de los miembros no consiguió, por lo que hubo de ser sustituido.



En todo esto jugó un destacado papel la oportunidad de la canción, "Stefania", concebida como un sencillo homenaje a la madre del líder de Kalush Orchestra pero que, tras el inicio del conflicto y por esos toques de folk particulares mezclados con hip hop y electrónica, adquirió la naturaleza de canto a las progenitoras ausentes y, por extensión, a la madre patria.



La llamada a la paz estuvo presente en la final de Eurovisión 2022 desde su arranque, en la icónica Piazza San Carlo de Turín, con una reinterpretación de "Give Peace A Chance" que John Lennon compuso hace medio siglo en contra de otra guerra, la de Vietnam.