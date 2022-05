DOMINGO 15

MÚSICA

Andrea Echeverri La cantante de Aterciopelados, de visita en Buenos Aires para participar de una nueva fecha de la gira homenaje a Soda Stéreo que en diciembre llenó el Campo Argentino de Polo (esta vez será el martes en el Movistar Arena), se presentará como solista en la terraza del Recoleta, inaugurando un ciclo gratuito bautizado Mundos Sonoros. Estará acompañada por una banda integrada solo por mujeres, con María Pien en guitarra, Lu Martínez en bajo, Roki Fernández en batería e Inés Copertino en teclados, estas dos últimas son integrantes de Amor Elefante, que el viernes 27 también participará del ciclo. El evento se suspende por lluvia.

A las 17.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Dharma Convocados por el pianista Francisco Sicilia, por segunda vez se reúne en vivo el dream team de músicos que rescatan sonidos de todas las tradiciones musicales y a partir de ellos grabaron 27 temas propios en un disco triple. Las interpretaciones de Luna Monti, Marcos Archetti, Clara Kreimer, Carolina Chrem , Nahuel Amaru, Mariano Tiki Cantero, Maia Illa, Mariano Echelini, Matias Ortolá, Andrés Saggio y Ana Archetti fusionan instrumentos de todo el mundo y reformulaciones que vuelven la experiencia de escucharlos en un verdadero acto inmersivo.

A las 21, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Noneto de Spohr Un ensamble de destacados músicos, integrado por Claudio Barile en flauta, Néstor Garrote en oboe, Mariano Rey en clarinete, Gabriel La Rocca en fagot, Fernando Chiappero en corno, Pablo Saraví en violín, Denis Golovin en viola, Cecilia Slamig en violoncello y Julián Medina en contrabajo, interpreta tres obras del repertorio de los siglos XIX y XX: las tres piezas breves para quinteto de vientos de Jacques Ibert, el quinteto para vientos op. 56 n° 2 de Franz Danzi y el noneto op. 31 de Ludwig Spohr.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

Stanley Kwan Se presenta este ciclo integrado por largometrajes del cineasta hongkonés Stanley Kwan, uno de los nombres más importantes de la Nueva Ola cinematográfica de la excolonia británica. Una de las películas que se proyectará es Center Stage, con Maggie Cheung, Tony Leung Ka Fai y Carina Lau. El film cuenta la vida de Ruan Ling Yu, célebre actriz china de los años 30, apodada la Greta Garbo asiática, que luego de llevar una vida pública y privada llena de dificultades y sinsabores en la ciudad de Shanghái se suicidó a los 25 años, en la cima de su carrera.

A las 17.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada; $350.

ETCÉTERA

Boquitas pintadas Lo prohibido a través del ocultamiento y la simulación: un doble juego que delinea la naturaleza de los personajes. A partir de esta idea se desarrolla el proyecto de llevar Boquitas pintadas a escena. No hay una lectura descriptiva ni historia lineal, sino planos de acción superpuestos en tiempo y espacio. Las palabras de Puig experimentan una transformación musical con reminiscencia a las audiciones radiales y a la sonoridad del cine argentino de los 30 y 40. Andrea Chinetti dirige el ballet contemporáneo del Teatro San Martín.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $450.

LUNES 16

CINE

Vuelta al perro En el recurso del teatro filmado al que apela este largometraje, hay actores formados en el teatro naturalista que hacen de actores de teatro que intentan montar una obra llamada Anatomía de una pareja. Lo que podría ser una puesta en abismo, o un juego de cajas chinas, no es aquí otra cosa que el reflejo en un espejo que devuelve una imagen idéntica. Se trata de la ópera prima de Nicolás Di Cocco, quien suele desempeñarse en televisión (Guapas, Once, El puntero). Cuenta para eso con la participación actoral de un equipo conocido, formado por Germán de Silva, Rafael Ferro y Cristina Banegas, entre otros.

A las 18.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Tomando estado Carlos trabaja en la cooperativa eléctrica de un pueblo. Es el año 2001 y la llamada de un viejo compañero de militancia va a revivir un pasado que creía enterrado, junto con los ideales de un país que ya no existe más. La cuarta película de Federico Sosa (Tampoco tan grandes, Yo sé lo que envenena) cuenta con las interpretaciones de Germán de Silva, Sergio Podeley y Verónica Geréz.

Disponible a través de Cine.ar

Llamarada ¿Qué pasaría si una tormenta solar similar a la que se produjo en 1859, llamada el evento Carrington, sucediera en nuestro mundo actual, tan dependiente de la tecnología? Un viaje personal y cinematográfico, introspectivo y catártico, de una montajista de cine que sufre cortes de luz en Buenos Aires y que se adentra en una distopía futurible y cercana. Tras su paso por Málaga, Llamarada, de Alejandra Almirón (El tiempo y la sangre, Equipo verde) compite en la sección internacional de documentales del 9° Construir Cine. Con Mariana Lombard, Marcela Ferreirós, Elvira Gonzéz Folgar, Cristina Gumuzio Irala y Enzo Bizzotto.

Disponible a través de lumiton.ar

ARTE

Al conjuro de este código El Caso presenta Dislocación, una instalación sonora multicanal realizada en 2019 por el colectivo Hackelarre integrado por Rocío Morgernstern, Luz Rubio, Yennyfer Tellez y Águeda Sóbico. Esta obra surge de la necesidad de explorar los procesos sensitivos e identitarios que vivencian y construyen las feminidades migrantes. La instalación cuenta con la estructura de un montaje coral sonoro con la que se propone reconstruir la sensación de incertidumbre constante y de desubicación, tanto espacial como cultural, que narran sus protagonistas.

Hasta el 19 de junio, en Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

La obra pública Unos años antes del primer centenario patrio, en pleno clima de conflictividad social, el Estado se propone legitimar y promover artistas para fundar las bases del arte nacional. Sobre este terreno de transformación y cosmopolitismo, en donde la identidad se presupone como algo a moldear desde todos los frentes, un escultor porteño, que nunca viajó a Europa, busca financiamiento para un proyecto monumental e imposible: erigir estatuas gigantes de próceres nacionales por todo el país, con motivo de ensalzar un pasado legendario y fijar así una memoria común. Con dirección de Ignacio Bartolone. Actúan Julián Cabrera, Franco Calluso, entre otros.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1000.

MARTES 17

CINE

Great Freedom Alemania en la posguerra. La liberación a manos de los aliados no implica que todos sean libres. Hans es encarcelado repetidamente por el Párrafo 175, que criminaliza la homosexualidad. El paso de las décadas lo lleva a desarrollar un vínculo con Viktor, el asesino convicto con quien comparte celda. Sebastian Meise (Outing, Stillleben) desentierra capítulos desgarradores de la historia queer de la Alemania de la posguerra en un drama que aborda el poder curativo de la intimidad que florece en desafío de la opresión sistémica. Historia de resiliencia y resistencia con la hipnotizante actuación de Franz Rogowski, actor fetiche del realizador Christian Petzold.

Disponible a través de MUBI.

TEATRO

Como una perra en un descampado Este montaje está basado en un hecho real que le ocurrió a su autora. Julia espera un hijo con Paulo, pero algo se complica y deben quedar internados. Empiezan a entremezclarse y convivir su propio cotidiano, su familia, sus fantasmas y los espacios imaginarios que nos construyen. Finalmente es la historia de un instante, uno de esos instantes que enseñan y definen. Una historia que con dosis de humor y drama, muestra que hay belleza en los descampados. Con Milagros Almeida, Victoria Almeida, Estela Garelli, Federico Ottone, Mercedes Torre y Abian Vainstein. Dirige Corina Fiorillo.

A las 20.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1000.

ARTE

En carne viva Creadora, capaz de nutrirse de los lenguajes más contemporáneos para, mirando hacia su entorno local, desarrollar uno de los lenguajes más personales dentro del ambiente artístico argentino y latinoamericano de su época. Algo difícil de reconocer, acostumbrados a legitimar sólo aquello que viene de afuera. La obra de Nora Correas comienza con una mirada a su interior y a lo que sucede en el mundo exterior, y nace del anhelo de darle sentido a su existencia. Nora es “ella y sus circunstancias”.

Hasta el 10 de junio, en Walden Gallery, Viamonte 452. Gratis.

Como una alimaña atraída por la luz En la obra de Melina Chaldu hay momentos en que trabaja concretando con certeza ideas agazapadas que saben cómo y cuándo atacar y otros momentos donde todo se agolpa: ideas jauría que dejan huellas por todos lados. Por ejemplo, forjó cadenas y algo parecido a un mangual con papel maché y dispuso el conjunto en el suelo suavemente como si de un animal dormido se tratase. Otro de los nombres con los que se conoce a las armas con picos en la punta es lucero del alba. Esta es la primera muestra individual de Melina Chaldu con curaduría a cargo de Carlos Gutierrez.

Hasta el 31 de mayo, en Galicia 169. Gratis.

MÚSICA

Speaking Tango Se presenta el primer álbum de Minino Garay dedicado íntegramente al Tango recitado. En esta mezcla de declamación, tango y jazz, Minino saca las palabras de su contexto habitual y las realza de una manera nueva. El concepto de Speaking Tango es tomar los textos de viejas canciones de tango y adaptarlos a otros tipos de música. Durante los últimos veinte años, Garay ha trabajado junto a varios compositores y poetas para crear una amalgama de música, letras de tango y poesía original.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1100.

MIÉRCOLES 18

ETCÉTERA

Carlos Fuentes Se inaugura la muestra que compone un registro íntimo del espacio de creación literaria del gran novelista mexicano del siglo XX. Reúne las fotos que Barry Domínguez, muy destacado retratista de la escena cultural mexicana y responsable de uno de los acervos de imágenes más grandes de América Latina –el archivo fotográfico de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México–, realizó a lo largo de varios años, y culmina con una serie capturada por encargo cuarenta días después de la muerte del escritor. El artista estará presente en la ceremonia de apertura de la muestra.

Hasta el 13 de julio, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

ARTE

Guías y patrones Victoria Iriondo propone una muestra para adentrarse en la superposición. Una de tiempos, mundos, ideas, creencias, caminos y personajes. En un posible acto de rebeldía, la artista deja de lado los caminitos seguros que le propone el material elegido como base de su obra –hojas con moldes de costura de revistas didácticas destinadas a las mujeres de los años 50´–, para abrirse su propio pasaje. Uno que brilla en color y formas orgánicas. Flores, hojas, hongos, distintas figuras de la naturaleza dicen presente y chocan con las líneas punteadas que se encuentra en su fondo. Curó Maia Gattás Vargas.

Hasta el 10 de junio, en Galería Atocha, Batalla del Pari 612. Gratis.

Dormir vestida Esta es una instalación de Eugenia Calvo construida por artefactos de uso doméstico. Cama, cocina, mesa y heladera asumen nuevas posturas y redefinen las relaciones que tienen con los elementos de su entorno cotidiano, dejando atrás el estado en que se encontraban para entrar en otro. Convertidos en personajes, cada uno de ellos toma posesión de un ángulo de la figura geométrica dibujada por una línea de hierro, enfrentados al vacío iluminado del espacio central. Un clima de rigidez y estatismo convive con la agilidad de rastros en el suelo. Curó la muestra Sebastian Vidal Mackinson.

Hasta el 31 de julio, en Colección Fortabat, Olga Cossettini 141. Gratis.

Curiosos La muestra propone una mirada retrospectiva del origen y las colecciones del Museo. La exposición Curiosos, inicia el ciclo de celebraciones con una selección de arte y documentos del Museo de Arte Español Enrique Larreta. Se presentarán ilustraciones originales, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos, objetos personales, fotografías y volúmenes dedicados.

En el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291. Gratis.

TEATRO

La divina comedia Ópera multimedia sobre textos de Dante Alighieri y Victoria Ocampo. Un amoroso recorrido de Francesca a Beatrice, de F a B. Palabras, poesías, cantos, músicas, imágenes derriban, revuelcan y envuelven como una ola del mar. Dejan toda esperanza los que aquí entran. Llamas, cornisas, dolor, tormento, gritos, lágrimas. Luz mudada en tinieblas. Las almas lloran y van cantando. Cantan y van llorando. Dirige Tatiana Sandoval. Actúan Selene Lara, Lucas Werenkraut, Mattea Musso y Mercedes García Blesa.

A las 20.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $1500.

JUEVES 19

CINE

Integral Berneri El cine argentino tiene un promedio elevado de directoras, que además han resultado extraordinarias autoras, con obras de estilos diversos y definidos que han merecido numerosos premios. Antes de la pandemia, con una integral Paula Hernández, Malba Cine inició una serie de retrospectivas dedicadas a estas artistas, que continúa ahora con la exhibición de la obra de Anahí Berneri. Esta tarde podrá verse Por tu culpa, sobre un pequeño accidente casero que desata una noche de pesadilla para su protagonista, una magistral Érica Rivas, quien se llevó el Premio Sur a Mejor Actriz Protagónica.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

El Teorema de Mosner Ricardo Mosner, pintor argentino radicado en París, recibe un llamado telefónico que podría salvar su carrera en decadencia: el encargo misterioso de una serie de pinturas. ¿El problema? Ya no ve los colores. Pronto, la irrupción de un hombre enigmático lo enfrentará con los fantasmas de la creatividad. Documental dirigido por Esteban Perroud y Daniel Melingo, quienes construyen un híbrido cinematográfico, configurado como si fuera una de las obras de Mosner, que toma elementos de artistas como Charles Chaplin y Buster Keaton, como del movimiento dadaísta.

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $200.

MÚSICA

Surfistas del Sistema La banda formada por Francisco Frione, Cisco Achával y Rama Vázquez vuelven a su lugar de origen para presentar su más reciente trabajo. El grupo argentino que radica desde hace varios años en México, mezcla el rock con el que siempre se han identificado, con música más bailable. Han logrado una respuesta muy positiva, tanto por parte de la crítica especializada como del público. En 2014, el trabajo le valió su primera nominación a los Premios Gardel (categoría Mejor Álbum Rock-Pop Alternativo).

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1400.

ARTE



Paisajes imaginados Dice el texto de apertura de su autor Kenneth Kemble: “Yo, que desde hace veinte años he sido considerado un pintor no figurativo, me encuentro ahora pintando paisajes. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que, a través de la experimentación con los valores plásticos pretendidamente puros, me he ido encontrando con elementos de mi pasado, reminiscencia de imágenes vistas pero apenas recordadas, visiones fragmentarias de mi experiencia y proyecciones de mi propia fantasía”.

Hasta el 5 de junio, en Galería Bonino, José León Pagano 2649. Gratis.

ETCÉTERA

Benedit a contrapelo Luis Fernando Benedit fue un artista que supo pensar la Argentina de una forma original y quiso interrogarse acerca del lugar que puede tener el arte en la identidad de un país. Alejandro Manara da cuenta en este libro de la clara genealogía de cada uno de los intereses de este artista. Pone el foco en las marcas y rastrea las huellas de su recorrido, revisita sus lecturas y sus miradas sobre Darwin, a quien estudió como observador de las costumbres de la incipiente Argentina. Participan: Gonzalo Aguilar, José Emilio Burucúa y Laura Batkis. Modera: Mariana Marchesi

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

VIERNES 20

CINE

Lluvia de jaulas Organizada a partir de la figura de Alan, un adolescente al que la cámara del director sigue en sus recorridos a través de los pasillos angostos de su barrio, por el espacio más abierto de las canchitas de fútbol siempre embarradas o entre los cadáveres de los autos robados cuyos restos aparecen con insistencia, Lluvia de jaulas representa un tour de force de alto impacto ante el cual es imposible mantener la distancia. Urdido con imágenes de un realismo abrumador, el trabajo documental del realizador argentino César González (Atenas, ¿Qué puede un cuerpo?) muestra casi sin filtros retazos de la vida al margen.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Malas casas Malba Cine presenta una selección de seis terroríficos largometrajes donde casas de diverso estilo son el ambiente cerrado en el que se desarrollan espantosos acontecimientos. Este viernes será el turno de la película de culto La casa de los mil cuerpos, de Rob Zombie. La película se centra en unos estudiantes universitarios que viajan por una zona rural de EE. UU. intrigados por una leyenda acerca del excéntrico científico Dr. Satán. Mientras buscan el sitio indicado, su coche experimenta problemas y se encuentran con los Fireflies, una gran y complicada familia que está formada por sádicos asesinos en serie. Actúan Sid Haig, Bill Moseley, Erin Daniels y Sheri Moon Zombie.

A las 23.59, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

TEATRO

Mas+Liah Leo Maslíah, además de músico y humorista, tiene una gran cantidad de piezas teatrales que se inscriben dentro del absurdo rioplatense. El espectáculo está compuesto por 18 escenas cortas interpretadas por 19 actores. Cada una de ellas constituye una unidad en sí misma. Las escenas no tienen un argumento que las una. Todas son de temáticas diferentes. Su utilización del lenguaje hace de las escenas verdaderos duelos lingüísticos, tan cómicos como inteligentes, sostenidos por un patrón rítmico ágil y animado. Actúan Silvia Bek, Daniel Blanc, Cristina Casanova, Susana Fantini, Joaquín Fernández y Juan Figueroa, entre otros. La dirección es de Gustavo Garzón y Virginia Lombardo.

A las 22, en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $1000.

Tu amor será refugio Dos hermanos en crisis llegan a la casa materna en el campo. Huyendo de sus realidades en la ciudad se reencuentran con su madre, con las mismas preguntas y los mismos miedos de chicos. Intentos a ciegas sobre el amor y la adultez. El elenco está compuesto por Matilde Campilongo, Yanina Gruden, Ignacio Henriquez, Aldana Illán, Luciano Ricio y Alejo Sulleiro. Dirige Cristian Drut.

A las 23, en el Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556. Entrada: $1000.

Les reyes Esta es una farsa trágica. Dos monarcas febriles se debaten la corona. Dos cuerpos virtuosos y excesivos se visten de realeza. Una versión del 1700, de tragedia isabelina, de lo dionisíaco y lo apolíneo, de protocolos, ceremonias y rituales ajenos. Con dirección de Felipe Saade. Actúan Mechi Beno Mendizábal y Damián Mai.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1000.

SÁBADO 21

MÚSICA

Florencia Ruiz Después de actuar en Cuba la gran artista argentinas regresa a Buenos Aires para presentar su nuevo disco. Con producción propia y habiéndose hecho cargo de todo lo que suena, salió a la cancha en solitario con Aullido, un trabajo compuesto por 11 canciones que llevan el perfume del deseo, del grito colectivo y del viento de adentro, tiene pinceladas de rock, de pop, de experimentación y del particular estilo de Ruiz. El álbum destaca por la composición, sus letras y la maravillosa interpretación musical. Un crisol de sonoridades y texturas que sorprenden y demuestran lo enriquecedor del trabajo de producción.

A las 22.30, en Nempla, Av. Jorge Newbery 3907. Entrada: $990.

Poseidótica La banda de rock instrumental y psicodélico festeja sus 21 años en escena. Renovado y más afilado que nunca, Poseidótica brindará un show a la altura de su leyenda, repasando lo mejor de sus cuatro discos de estudio, tocando sus más recientes singles y adelantando varias canciones de su quinto álbum que se encuentra en pleno proceso de grabación. Estarán acompañados por IAH, ascendente power trío cordobés, quienes presentarán su último lanzamiento titulado “Omines”.

A las 20, en Niceto, Niceto Vega 5510. Entradas: $800.

TEATRO

Julio César En una Roma antigua aunque tomada por la tecnología de hoy, unos hombres con ovarios y sus mujeres de pelos duros en el pecho luchan por el poder de una nación. Una feroz versión libre de una de las obras más emblemáticas de Shakespeare, que nos trae una historia de amores escondidos y piadosas mentiras políticas. Actúan Moria Casán, Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Malena Solda, Mario Alarcón, Mariano Torre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago y Payuca. Fresca, moderna y personalísima versión de José María Muscari.

A las 17, en el Teatro El Plata, Avda. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $550.

La traducción ¿Es realmente posible traducir? ¿No se trata siempre de un tipo de traición? ¿Qué ocurre cuando intentamos traducir gestos, acciones o estados? Años 60. Alemania Occidental. Las hermanas Meier son las herederas de una familia perteneciente a la burguesía industrial. Interpeladas por los movimientos latinoamericanos, las hermanas crean un grupo revolucionario y pasan a la clandestinidad. Con Valeria Correa, Maitina De Marco, Juan Isola, Vanesa Maja, Juliana Muras, Laura Paredes, Paula Pichersky y Luciano Suardi. Dirige Matías Feldman.

A las 20, en el Teatro Cervantes, Av. Córdoba 1155. Entrada: desde $600.

ETCÉTERA

Standby Esta puesta resignifica las memorias pandémicas, reconfigurando una audaz instalación escénica que, sin soslayar la intervención tecnológica, pone en juego la fuerza humana de lo coreográfico. Semejando una sala de espera, el dispositivo escénico articula la dramaturgia coreográfica con proyecciones visuales que combinan imágenes pre producidas con otras proyectadas en tiempo real, mientras el diseño sonoro se entrama en vivo y construye texturas poéticas sobre la incertidumbre. Actúan Natacha Berezan, Eliseo Borgetto, Máximo Corengia y Paula Fernández Ruiz, entre otros. Dirige Mariana Bellotto.

A las 21, en Galpón FACE, Dean Funes 2142. Entrada: desde $1200.





