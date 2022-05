El intendente Federico Achával recibió al gobernador Axel Kicillof, con quien inauguró la Escuela secundaria N° 39 de Carabassa, la primera de once establecimientos educativos de un plan de obras que se está llevando adelante en el sistema educativo de Pilar.



Acompañando a la comunidad educativa, Achával expresó: "Con Axel creemos que el Estado tiene la posibilidad de transformar la realidad. Por eso, la educación es una política pública prioritaria. Es el futuro, el factor de igualdad. Hoy ese compromiso se transforma en realidad porque hay decisión política y un trabajo articulado con la Provincia".



A su vez, luego de recorrer las aulas del nuevo establecimiento, Kicillof manifestó: "Agradezco a Pilar y a Federico. Cuando asumimos dijimos que la educación es una prioridad y lo cumplimos. Ustedes lo saben porque eran los que no tenían la secundaria en el barrio. El gobierno anterior prometió 3 mil jardines de infantes. No los hicieron y endeudaron al país. La educación es un derecho. Eso quiere decir que tienen que tener acceso y el Estado se tiene que ocupar de eso".

Por su parte, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, refirió: "Queremos que todas las escuelas tengan la dignidad que tiene esta. Y cuando terminen la secundaria, se van a inscribir en la Universidad Nacional de Pilar, que cerrará el ciclo de justicia e inclusión para este distrito".



De esta manera, se amplía el derecho a la educación de los más de 73 mil estudiantes que forman parte del sistema educativo público local. Las once escuelas que se inaugurarán en los próximos meses, diez secundarias y una primaria, así como la ampliación de otras 20 escuelas, sumarán más de 139 aulas al sistema educativo de Pilar. El municipio y la Provincia de Buenos Aires siguen reforzando el sistema educativo para que todos accedan a una educación digna y de calidad.



Estuvieron presentes también el Jefe de Asesores de la Provincia, Carlos Bianco, la secretaria general de Gobierno de la Provincia, Agustina Vila y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno municipal, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el subsecretario de Educación, Damián Espíndola, además de otras autoridades y representantes provinciales y municipales.



"Vinimos para zanjar las desigualdades del distrito, y veíamos la deserción escolar como algo preocupante. Esta es la primera escuela de once que inaguraremos en los próximos meses en todas las localidades. Además, esta obra impacta en más de 9.700 alumnos que van a tener más educación, cumpliendo con su derecho. Venimos a abrir los brazos de las escuelas públicas para que todos los chicos tengan igualdad de oportunidades", cerró Achával.