El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, fue denunciado por abuso sexual y tentativa de homicidio. La víctima pidió medidas de seguridad y solicitó la prohibición de la salida del país del denunciado. El jugador ya había sido denunciado por violencia de género en 2020, por su expareja, Daniela Cortés.

La denuncia por abuso sexual y tentativa de homicidio contra Sebastián Villa

En la denuncia, la víctima detalló que el hecho ocurrió el 26 de junio del 2021 en una casa situada en la localidad bonaerense de Ezeiza. Relató que frecuentaba a Villa desde principios del 2020, que conocía a su entorno más íntimo y que ese día lo había acompañado a un asado en el que se encontraban sus compañeros del plantel.

“Empezó a hacerme una escena de celos, acusándome de haber tenido un encuentro con un compañero de él”, dijo. Agregó que en el transcurso de la cena comenzó a elevar su tono de voz, a ponerse más violento de lo habitual y que dicha circunstancia hizo que se retiraran poco después de las 22.

Luego, se dirigieron a la casa de Villa junto a su seguridad de apoyo, “Vikingo”, y su mano derecha, “Felix”. “Felix había invitado a varias personas a la casa de Villa y por el hecho de encontrarnos con tanta gente dejamos de discutir y nos distanciamos”, dijo.

“A las 23.30 Felix le pidió a la gente que se retire, teniendo en cuenta que Sebastián no podía seguir en una fiesta por los compromisos físicos que tenía al día siguiente. Fuimos a dormir y ahí es cuando comenzó la peor situación de mi vida”, continuó.

“Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Me estaba acariciando la cara cuando de repente se puso violento: me apretó con fuerza la mandíbula, me pegó una cachetada y me preguntó: ¿Te gustaron mis compañeros?”, agregó.

Siguió: “Me secó las lágrimas y me empezó a besar, pero acto seguido me apretó la mandíbula con mucha fuerza, impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación. Pensé que pretendía matarme”.

En ese momento, la víctima empezó a vestirse para retirarse y “Sebastián vino, se paró frente a mí, me agarró de los pelos, me tiró a la cama” y la abusó sexualmente mientras le tapaba la boca con su mano y le preguntaba por sus compañeros del club. En simultáneo, la mujer escuchó que pusieron música fuerte en la vivienda, presumiendo que fue una estrategia de Félix para que no se escucharan sus gritos.

Cuando Villa la soltó, ella le mandó un mensaje a una amiga para que vaya a buscarla de inmediato. Al salir de la habitación, se encontró con un grupo de chicas que estaban junto a la “mano derecha” de Sebastián.

“Félix me pidió que no hiciera nada, que no diera nombres, que no hacía falta denunciar”, agregó. También informó que Sebastián le ofreció cinco mil dólares para evitar dicha denuncia.

Ante los hechos denunciados, solicitó que se ordene una medida de seguridad a los efectos de resguardar su integridad física, ordenando la suspensión de todo tipo de contacto con el denunciado, y pidiendo la prohibición de salida del país de Villa.

Antecedentes de Sebastián Villa por violencia de género

La expareja de Sebastián Villa, Daniela Cortés, denunció al jugador por violencia de género a fines de abril del 2020, caso por el cual todavía está pendiente una audiencia oral. A los pocos meses de dicha denuncia, el club tomó la determinación de excluir al futbolista de los partidos de campeonatos y copas. Sin embargo, en noviembre de 2020 volvió a las canchas en un triunfo ante Newell’s.

En su denuncia, Cortés acusó a su expareja de haberla golpeado y relató que durante dos años de convivencia padeció muchos sufrimientos. Además, aseguró que el colombiano era muy celoso y que “muchas veces fue agresivo conmigo delante de mi hija”.