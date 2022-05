Uno de los temas que por estos días se debate en el sector comercial riojano es la posibilidad de modificar el horario de atención al público durante la temporada invernal y dejar de lado el histórico horario partido para pasar a un horario de corrido.

Una de las cámaras empresarias del sector, la Cámara Riojana de Comercio, propone que el comercio local atienda en horario corrido de 9 a 17 pero la iniciativa no cuenta con un consenso masivo.

Desde el Centro Comercial e Industrial de La Rioja (CCI) sostienen que la posibilidad de atender en horario corrido tiene un fuerte rechazo por parte de la mayoría de los comercios locales.

El director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial (CCI), Juan Keulián afirmó que la mayoría de los comerciantes riojanos están en contra de abrir en horario corrido. "Nosotros consultamos a nuestros asociados y la mayoría rechaza esto de atender en horario corrido. No quieren, no les conviene porque no se vende bien en ese horario. La mayoría lo rechaza", sentenció Juan Keulián, director Ejecutivo del CCI.

El empresario dijo que solo algunos rubros puntuales podrían ver con buenos ojos esa iniciativa, entre los que mencionó a los corralones en los que se venden materiales para la construcción. "El resto no quiere", insistió.

Además del horario corrido, hay otra propuesta también dando vueltas y que consiste en atender al público de 9 a 13 y de 15 a 19, Pero esta segunda opción también es rechazada.

Actualmente, el comercio riojano abre sus puertas entre las 17 y las 18 (la mayoría a las 18) y y cierra entre las 21 y 22, según el rubro.

Para Keulián, no se puede imponer el horario de atención al público y cada comerciante es libre de hacerlo en el horario que considere mejor. "Ninguna cámara empresaria puede imponer un horario. Cada comerciante puede abrir su negocio en el horario que quiera, nosotros no podemos imponer un horario a nadie. Además hay que tener en cuenta que no todos los rubros funcionan en los mismos horarios", indicó.

Domingos sin Súper

El otro tema de gran debate en el comercio riojano gira en torno a la prohibición de que los supermercados puedan abrir los días domingos.

Antes de la pandemia, los supermercados -tanto las cadenas nacionales como los locales- abrían los siete días de la semana. Pero la llegada del virus trajo la cuarentena estricta y con ella llegó esta prohibición de atender los domingos. Hoy, a más de dos años de la llegada del coronavirus, los supermercados aún no logran poder reabrir los domingos.

Esto se debe, en gran medida, a un fuerte rechazo de parte del Sindicato de Comercio desde donde se reivindica el derecho al descanso dominical. En tanto, las cámaras empresarias reclaman la reapertura de estos locales los domingos.

En ese marco, el CCI presentó hace alrededor de un mes un petitorio formal ante el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria en el que se solicita retrotraer la situación a la que estaba vigente antes de la pandemia y que, de ese modo, los supermercados puedan reabrir los domingos.

Hasta ahora el Gobierno no tomó una decisión sobre el reclamo del sector empresario y en el CCI esperan que finalmente la Casa de las Tejas los escuche y autorice a que las góndolas vuelvan a estar disponibles en el último día de la semana.