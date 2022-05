La organización del 3er Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el buen vivir ofreció ayer una conferencia de prensa en la ciudad de Salta con el objetivo de sensibilizar sobre la persistencia de la práctica del "chineo", las violaciones de niñas indígenas por parte de varones criollos.

Esa es la principal razón por la que se decidió que este 3er Parlamento se haga en la provincia de Salta, que se ubica entre las primeras en cuanto a vulneración de derechos de niñas y niños indígenas. Se prevé que el sábado próximo llegarán unas 300 mujeres y personas de la diversidad para participar de esta actividad, en Chiocana. “Nos resulta muy importante poder hablar de temas muy crudos que suceden aquí en el norte argentino”, dijo en la conferencia Paulina Bes, del Movimiento.

“Se sufren violencias extremas de este sistema, de esta sociedad racista, misógina, transfóbica, homofóbica y también infanticida. Lo más importante que venimos a denunciar es el chineo, que es una práctica colonial, es decir que viene con los colonizadores y que hasta hoy en día perdura, es una práctica aberrante, la violación sexual en manada en perjuicio de niñas y también los niños indígenas que son seleccionados para ser violados en manada por criollos", completó.

Paulina Bes, Pía Ceballos, Lorena Calpanchay, Mabu Ibáñez, Carmen Chuchuy y Stella Maris Molina.

El Parlamento se propone denunciar, repudiar y exigir que el "chineo", dijo Bes, "sea considerado un crimen de odio, que se le dé pena máxima a los violadores, que se les embarguen sus bienes, y que también haya un resarcimiento económico por parte del Estado hacia las víctimas, hacia sus familias”.

Como la organización es autogestiva, están necesitando apoyo para reunir los elementos necesarios para el alojamiento. Y como hasta ahora no recibieron ninguna ayuda en la logística de parte del gobierno provincial, están pidiendo en préstamo colchones y frazadas. “Estamos llamando también a la solidaridad de la comunidad salteña, de las salteñas y los salteños. Consideramos que esta es una lucha que es importante para mujeres y para hombres”, sostuvo David Hidrobo, también de la organización.

Hidrobo hizo un alegato a toda la sociedad, afirmó que debe apoyar esta lucha de las mujeres indígenas porque "No es posible que en este momento, en este tiempo, se sigan validando este tipo de prácticas como esta violación masiva”. “Lo decimos de esa manera ('chineo') porque también ahí viene una perspectiva racial, se dice 'chineo' porque se acostumbra a hacer esto con niñas indígenas, con niñas que tienen ojos rasgados por eso también se les dice chinitas”. Y la llaman así, dijo, con esta apelación que le dieron los invasores españoles, “para que se entienda también que es una práctica racista y no es posible que se siga manteniendo esto, por eso se pide la abolición del chineo, que se construyan las herramientas legales y de posición pública para que esto termine, para que se erradique de las prácticas que como sociedad se tienen”.

Además del tratamiento del "chineo" en el Parlamento habrá espacios en los que "se trabajará también sobre diferentes formas de economía autogestiva" y formas de educación, entre otras cuestiones.

No será un encuentro más, añadió Stella Maris Molina, del Movimiento de Mujeres y Diversidades, el Parlamento “se va a hacer desde la amorosidad". Recordó que asistirán "mujeres medicina” que van a estar acompañando, sosteniendo el Parlamento y van "a sanar a las mujeres, a esas niñas violadas”. El Parlamento será la oportunidad para hablar, para conversar, y para pensar herramientas para abolir esta “práctica aberrante”, ratificó.

Molina contó también que con la weichafe (mujer guerrera) Moira Millán, integrante del Movimiento, han recorrido las comunidades del norte tanto de Salta como de Jujuy. "Los testimonios (de mujeres que han sufrido abusos sexuales) nos han dolido en el alma”, resaltó. Y remató lamentando que “el Estado no ha sido benevolente con las mujeres indígenas” ni siquiera para colaborar con algunas de los elementos necesarios para el alojamiento.

"El 'chineo' es también consecuencia del terricidio", sostuvo Bes. Recordó que vienen trabajando sobre eso, denunciando y compartiendo, "y también es lo que se viene a parlamentar, sobre esto que está pasando en los territorios". Y vendrán mujeres y personas de la diversidad "de distintos lugares, del sur, del norte, este y oeste, a denunciar esto que está pasando en sus territorios".

Bes añadió que tras escuchar lo que está pasando en Salta particularmente, y el norte de país en general, consideran que "es importante que toda la sociedad empiece a tomar conciencia de esto que está pasando con la naturaleza y que se refleja en los cuerpos territorios, en los cuerpos de las mujeres y sobre todo de las niñas y que es muy importante que todes empecemos a colaborar, a tomar conciencia de cómo vivimos, del buen vivir, que también es lo que venimos a traer”, las herramientas de las mujeres y diversidades indígenas para el buen vivir. En esa línea agradeció “que nos acompañen en esta lucha por los niñes, por la naturaleza, por estos montes, por la selva, por la montaña”.

De eso no se habla

De la conferencia de prensa participaron Maby Ibáñez y la coplera Lorena Calpanchay, del MTA Cafayate, comunidad diversa del Valle Calchaquí.

Ibáñez dijo que su organización pretende visibilizar su colectivo en Cafayate y en el Valle y agradeció que el Parlamento se abra a las diversidades. "Es muy importante para nosotras visibilizar nuestra voz, nuestros conocimientos, en nuestros territorios, porque no se vive la diversidad de la misma manera en una capital que en un pueblo y que en un valle, por eso queremos participar”, sostuvo.

Sin embargo, como ocurre en el resto del territorio nacional, aclaró que el principal problema que afrontan es la falta de acceso al trabajo: "Es muy complejo para la diversidad y más aún para las personas travestis trans", al punto tal que las que pueden "acceder a un trabajo, como yo, lo hacemos desde adquirir un oficio, en mi caso la peluquería". Por eso están abocadas a que este año se implemente el cupo laboral trans en Cafayate, y ya cuentan con el compromiso del Concejo Deliberante para ello.

¿Y qué pasa con el "chineo" en los valles? “Hay. Se dice, no se denuncia, como pasa en la mayor parte del territorio, no se denuncia, no se habla, y justamente queremos adquirir estos conocimientos para nuestros territorios para poder empezar a trabajar la problemática en el lugar", dijo Ibáñez.

Quienes deseen ayudar económicamente con la organización del 3er Parlamento pueden hacerlo en https://www.gofundme.com/f/solidaridad-por-el-parlamento-plurinacional, para colaboraciones de Europa; para colaboraciones desde Indoamérica/Latinoamérica, contactarse por correo electrónico al [email protected], y para ayuda desde Argentina, y obtener más información, dirigirse a: https://movimientodemujeresindigenasporelbuenvivir.org/tercerparlamento/