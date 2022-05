El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, aseguró que el oficialismo no debe “replegarse sobre las intendencias o las gobernaciones'' en medio de la interna y la crisis económica sino que debe “salir a buscar” a otros sectores que permitan ganar en las elecciones de 2023. “Los problemas del Frente de Todos se resuelven con más Frente”, manifestó.

Según explicó el dirigente, son los propios compañeros de base los que reclaman que “el Frente no se rompa” y piden que se trabaje para ganar en las elecciones presidenciales del año próximo. Para Pérsico, hay dos tareas a las que se tiene que abocar el oficialismo. En primer lugar, “resolver los problemas de la gente y a su vez defender el gobierno” y en segundo lugar, “mantener la unidad”: “Muchos compañeros pareciera que no entienden esas ideas y debilitan al gobierno. Parecería que van a jugar para otro lado”, apuntó en diálogo con AM 750.

En la misma línea, el secretario de Economía Social retomó una reflexión de la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner: "Hay frustración democrática. Si uno mira las encuestas, en general la Justicia tiene la peor imagen y después la política", dijo y aseguró que esa frustración democrática tiene raíz en que ningún gobierno “ha resuelto la estructura productiva de Argentina”.

Subsidios ¿si o no?

El líder del Movimiento Evita se mostró en desacuerdo con las políticas de subsidios, sostiene que no resuelve la pobreza: “Armamos Precios Cuidados para concentrar más la economía y cada vez que hay pobreza al progresismo se le ocurre más subsidio, eso no sirve de nada", sentenció. En ese sentido, Pérsico aseguró que son los más pobres los que sostienen la política de subsidios y no la clase media, como indica el discurso liberal, dado que “el mayor impuesto en Argentina es el impuesto al consumo” y son los más humildes quienes tributan más.