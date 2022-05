En pleno debacle del mundo cripto, incluido Bitcoin, se difundió la existencia de un ambicioso proyecto de minería en la Zona Franca Zapala, un parque industrial con exenciones impositivas cercano a Vaca Muerta y al aeropuerto. FMI Minecraft Mining es la empresa que realiza el proyecto y su CEO explicó en una entrevista que planean construir un gasoducto directo desde Vaca Muerta a centrales termoeléctricas con capacidad de 1GW de potencia que alimentará 23.000 procesadores para minado de criptomonedas. El consumo será equivalente a cuatro veces el de la ciudad de Neuquén.

Este proyecto generó polémica. Por un lado, sectores críticos preguntan si tiene sentido sumar más contaminación para resolver los problemas matemáticos que implica "minar" criptomonedas. El primero en resolver esos problemas obtiene una recompensa. Para el resto, sólo hubo gasto de energía inútil. Es tal la competencia que el consumo de energía ha llegado a niveles injustificables en el contexto del calentamiento global y de crisis energética global.

Por el otro lado, están quienes sostienen que se generarán trabajo de calidad en tecnología y que el gas que se consumirá no compite con el de una red que ya está saturada. Además, insisten, la inversión en infraestructura quedará y servirá a otras empresas.

Se trata de una nueva versión del debate desarrollismo-ambientalismo ahora en "modo cripto", en el cual encontrar un punto de equilibrio no es fácil. Para avanzar en la comprensión de este tipo de controversia Cash entrevistó al empresario neuquino Fernando Montero, CEO de la Zona Franca Zapala, y a Martín Alvarez Mullally, investigador del Observatorio Petróleo Sur.

A favor

- El proyecto de FMI Minecraft Mining incluye la construcción y reparación de gasoductos, centrales termoeléctricas, 23.000 máquinas de minado. La inversión comprometida es de 50 millones de dólares. ¿Cómo lo evalúa la Zona Franca Zapala?

- Aclaro primero una cosa: el proyecto es de FMI, no es una obra de infraestructura de la Zona Franca Zapala. Ellos son clientes así que no tengo datos técnicos en profundidad. Por lo que entiendo se trata de un ducto propio para no depender de la red de distribución de clientes finales ni de industria. Ese ducto llegaría a través de los que ya van de TGS a Vaca Muerta directamente. Los generadores que se instalarían son varios y se consiguen por leasing. El objetivo no es crear un centro de minado. Lo que queremos, como concesionarios de la Zona Franca y como neuquinos, es utilizar los recursos para transformarlos en tecnología y mano de obra. La idea es armar un datacenter, un "coworking" para que se establezcan empresas de desarrollo tecnológico, que utilicen la energía eléctrica y las exenciones para desarrollar tecnología. Se agrandó el tema de la criptomoneda.

- El foco del proyecto de FMI Mining son las criptomonedas. Trae 23.000 máquinas de China y recién en la tercera etapa prevé un centro de reparación.

- Sí, pero eso no quiere decir que sea exclusivamente hecho para minar. Por ahí es lo que más salta a la vista por una cuestión de marketing. Lo que hablamos con la empresa es generar empleos de calidad, desarrollo de las startups de tecnología. El acuerdo es por diez años más una extensión similar. Tienen una visión de largo plazo. El negocio más desarrollado es el de las criptomonedas, que permite financiar una infraestructura carísima. La visión del desarrollo es transformar lo que sería originalmente una zona franca básicamente logística o de algunos procesos industriales, en un foco de desarrollo tecnológico. Además, como el caño del gasoducto será grande, otras empresas de la Zona Franca podrán sumarse para tener gas. No es que vienen, ganan y se van. Generan trabajo, infraestructura y empleos de calidad. Pagan una renta por alquilar lotes por un total de cuatro hectáreas.



- Teniendo en cuenta que trabajan en la nube y estarían en una zona franca, ¿qué impuestos pagarían?

- Es una cuestión de cada empresa porque nosotros somos concesionarios.

- FMI Minecraft, propiedad de John Blount, no tiene empleados y tiene un capital de trescientas libras, según el registro de Companies House de Reino Unido. ¿Son garantías suficientes para aprobar su proyecto?

- Son parte de un grupo de empresas. La principal se llama Fastblock, que viene minando desde el año 2013. No hubiésemos contratado una empresa fantasma. Son los mismos accionistas.

- Existe un debate entre ambientalismo y desarrollismo. Con este proyecto se quema gas y se produce chatarra, porque esas 23.000 máquinas que se importan tienen una vida útil promedio de tres años. ¿Qué se pone del otro lado de la balanza?

- Respecto del tratamiento de las máquinas, una vez utilizadas no quedan como chatarra en Zona Franca porque serán reexportadas. Y la contaminación no es tal: lo que se utilizará son recursos naturales para generar trabajo y para poner a Neuquén en el mapa del desarrollo tecnológico del mundo. Es todo positivo. Somos todos argentinos trabajando y queremos salir adelante con el el país. Es muy difícil que las empresas inviertan. Nosotros instalamos una miniciudad al lado de una ciudad, pusimos agua y estamos poniendo electricidad, y traemos empresas del exterior para que apuesten en el país.

- Al interior de la palabra "tecnología" puede haber muchas cosas. Acá se planea hacer minado de criptomonedas que no se utiliza para mucho más que especular y con un costo energético muy alto. ¿Cuál es el beneficio?

-Por lo pronto, ellos pagan un canon, necesitan una infraestructura para poder instalarse, esto va emplear gente de Zapala para construir el ducto, pero habrá gente de la ciudad de Neuquén, después habrá que mantener el Data Center, tienen que emplear gente. No sé cuánto va a ir a criptomonedas, pero se genera riqueza, es lo que nosotros queremos porque somos empresarios. Esto es extremadamente positivo. Para Zapala, ni hablar. Y para la provincia y el país.

En contra

- El proyecto de la granja de minado es muy ambicioso. ¿Por qué desde el Observatorio Petróleo Sur están en contra?

-Habría que ver cuánto le puede beneficiar al Estado Nacional tenerlo en el país. Si se hace la ecuación costo/beneficio, creo que el gran ganador es la Provincia de Neuquén que se garantiza un consumo de gas permanente y las regalías correspondientes. Está localizado en una zona franca, por lo tanto tiene exenciones impositivas. Hay que ver a cuánto pagará el gas.

- ¿Lo que se produce en la Zona Franca no paga impuestos si no sale por la aduana?

-Tienen una aduana para lo que entra y sale de allí como si fuera una frontera. Incluso las máquinas (23.000 minadoras) entran en avión y pasan sin pagar tributos. Hay todo un armado de programas que tiene el Estado Nacional para incentivos. Pueden llegar a tener un doble subsidio a la extracción y por el precio que pagan el gas. Es una actividad altamente contaminante y se subsidia para entregarlo a una minera de criptos que trabaja para el mercado financiero especulativo, sin casi ningún tipo de control estatal. No entendemos cuál es la proyección que está realizando el Gobierno. Se abre una puerta grande porque Exxon, que tiene áreas gasíferas acá, ya dijo que iba a instalar granjas de cripto en Vaca Muerta.

- Los gasoductos están trabajando a pleno. ¿Existe gas en exceso?

- El gas tiene destino destino comercial. La matriz energética argentina es 52 por ciento gasífera. De ese total, un 40 por ciento se utiliza para abastecer a centrales termoeléctricas. Ahora los gasoductos están a su capacidad máxima, pero se está comenzando con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que tiene previsto un segundo tramo para llegar a Brasil, otro gasoducto para exportar a Chile y se está viendo de exportar GNL. O sea, que si bien en lo inmediato existe un problema de transporte, por otro lado se están abriendo las puertas a la minería de criptos que es mucho más grave porque no hay control.

- Existe un debate entre desarrollismo y ambientalismo en el que cual se tiene que hacer números finos sobre el costo y el beneficio. ¿Cuál es su evaluación?

- Con este proyecto existe daño ambiental en el consumo y en la generación. En las últimas semanas venimos padeciendo movimiento sísmicos de la zona gasíferas en tres áreas. Una de ellas es la de Tecpetrol que es la más importante en materia de extracción de gas y que seguramente va a estar asociada por la distancia con Zapala. Tuvimos treinta y cinco movimientos sísmicos en las últimas tres semanas de los cuales uno fue de 4.5. Tenemos daños altos, viviendas rajadas, gente que no puede dormir. La gente que vivió toda la vida ahí no tiene registro de sismos hasta 2015. Desde entonces hubo más de 350. Después tenés alta contaminación porque el fracking se hace de manera intensiva, con grandes perforaciones de más de siete kilómetros que generan mucho residuo. Hoy existen basureros a cielo abierto gigantes de residuos petroleros y existen pasivos ambientales con causas judiciales en curso. Criticamos que Vaca Muerta sea la solución energética de Argentina. Son proyectos para consumidores de elevados ingresos, como esa granja de minado de criptomonedas.

- ¿No hay cambio así de la matriz energética?

- No, porque si la energía para lograr un desarrollo de futuro es el gas, en principio estás haciendo muy poco para cambiar la matriz energética de la dependencia fósil. Es más, estás consolidando la dependencia fósil porque sumas proyectos energívoros que no son necesarios. En materia de energía falta una mirada a futuro y hay una apuesta con mucho sabor a pasado. ¿Las cripto son una moneda del futuro y se producen con gas?