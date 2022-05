El censo en seis unidades carcelarias y en dos alcaldías de la provincia de Salta se realizó entre el 10 y 17 de mayo y ayer debía finalizar con el relevamiento de otras tres instituciones. Los datos son parciales e indican que hay 3. 463 personas privadas de la libertad en los penales censados. La mayor cantidad son varones, mientras que solo hay 154 mujeres entre la cárcel de Capital y la de Orán. Además, la Policía de Salta informó que este miércoles fueron censadas 321 personas alojadas en 30 comisarías.

El director de Políticas Penales, Angel Sarmiento, explicó a Salta/12 que en las Unidades Carcelarias Nº 1 de varones y en la Nº 4, de mujeres, ubicada en Villa Las Rosas de la Capital salteña, los datos fueron aportados por lxs jefes de pabellón a lxs censistas. El funcionario sostuvo que allí, por la elevada cantidad de población, no se realizaron entrevistas individuales, y que en cambio éstas se pudieron hacer "donde la población es pasible de control".

Sarmiento aportó a Salta/12 los datos parciales del Censo que le enviaron de cada unidad penitenciaria. En la cárcel de Villa Las Rosas, el llenado de formularios se realizó entre los días 13 y 17 de mayo y arrojó un total de 1.616 internos en UC 1 y 109 internas en UC 4. En esta última, al menos en el informe brindado al funcionario, no aparecen relevadxs los niños y las niñas que viven con sus madres privadas de la libertad.

Se supo este mes, por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y por el mismo director de Políticas Penales, que hay 5 niñxs en el pabellón de madres de la UC 4

En la Alcaidia General N° 1, ubicada en Capital, también llenaron formularios los jefes de pabellones del Servicio Penitenciario, entre el 10 y el 16 de mayo. La cantidad de población es de 876 internos.

En la Alcaidia General N° 3 de Orán, en el norte provincial, el censo se realizó el 14 de mayo, por dos censistas, a un total de 175 internos. Mientras que en la Unidad Carcelaria N° 3 de varones de esa misma ciudad se realizó entre el 11 y el 16 de mayo, por dos censistas que relevaron 455 internos. Asimismo en la Unidad Carcelaria N° 9 de mujeres, el censo estuvo a cargo de dos censistas que registraron un total de 45 internas.

Por otro lado, la Unidad Carcelaria Nº 6, Granja Modelo, de Rosario de Lerma, el censo fue realizado por una censista el 13 de mayo y relevó a 34 internos.



Asimismo, en el sur provincial, Metán, donde se ubica la Unidad Carcelaria N° 2, el 13 de mayo, una censista relevó una cantidad de población de 142 Internos. Mientras que en la Granja Penal que depende del mismo penal, dos censistas relevaron 11 internos.

Entre los datos parciales aportados, aún no se ve diferenciada la población trans o de género no binario, ya que por ahora solo se pudo acceder a la cantidad poblacional en los penales relevados. Tampoco se pudo conocer si en los casos en que no se realizaron entrevistas individuales se pudo consignar algunos datos particulares sobre los que consultaba el censo, como identidad de género, ascendencia afro o de pueblos indígenas, cantidad de hijxs, discapacidad, entre otrxs. Este 18 de mayo debía culminar el censo en las Unidad Carcelaria Nº 5 y la Alcaidía 2 de Tartagal y en la Unidad Carcelaria Nº 7, que es la Granja Penal de Cerrillos, donde el censo comenzó el 16 de mayo pero debía completarse el miércoles porque faltaban incorporar a 22 internos con régimen de semilibertad.

También faltan los datos del censo de los Centros Penales Juveniles. El director de políticas penitenciarias dijo que hay 34 adolescentes (de 16 y 17 años) en las instituciones de Tartagal, Metán, Orán y Salta Capital. De esa cantidad de población, hay una sola adolescente en conflicto con la ley penal.