Luego de la reunión de Gabinete que esta mañana tuvo lugar en Casa de Gobierno, el jefe de ministros, Juan Manzur, ratificó que “la preocupación central” del Gobierno es apuntalar el “descenso de la inflación” registrado en el último mes y “cuidar así a los sectores más pobres y vulnerables” a la estampida de precios de las últimas semana.

“Hay países con economía extremadamente solidas que están viviendo procesos inflacionarios que antes no tenían. Y la Argentina no es una isla”, definió Manzur durante una conferencia de prensa en la que, no obstante, rescató que hubo una mejora en los índices de inflación registrado en los últimos tres meses.

“Venimos de un 6,7 por ciento en marzo, la última medición de abril fue del 6 por ciento y ahora hay consultoras que hablan del 5 por ciento. Si bien (la inflación) viene en descenso, tenemos que redoblar los esfuerzos” para mejorar aún más la situación, analizó.

Aumentar la producción de trigo y bajar el precio de los alimentos

El funcionario reconoció que uno de los flancos más débiles es el del precio de los alimentos y, en este sentido, anunció un acuerdo entre el Estado argentino y una empresa privada para la producción de trigo a bajo costo y alto impacto en la reducción del precio para el consumidor.

“Hay una escasez a nivel global y la Argentina hará un aporte tecnológico y científico importante”, anunció y le dio pie al ministro Daniel Filmus, quien confirmó la firma de un acuerdo entre el Conicet y la trasnacional Bioceres para la elaboración de trigo transgénico.

Se trata del lanzamiento de granos resistentes a la sequía que brindarán “un aporte a producción, a la exportación y a la generación de divisas” que la Argentina necesita para fortalecer sus reservas en el Banco Central. “Estamos muy satisfechos y trabajando con en una de las necesidades que tiene el país de generación de reservas”, resaltó Filmus.

Los resultados del Censo

Durante la reunión de Gabinete también estuvo presente el titular del Indec, Marco Lavagna, quien ofreció un informe del censo poblacional realizado ayer en todo el país.

En este sentido, confirmó que durante la jornada de hoy dará a conocer el número aproximado del total de habitantes que tiene la Argentina. “Todavía se está recogiendo toda la información y empezamos la etapa de supervisión sobre viviendas que pueden haber quedado sin censar y que debemos que ir a hacerlo”, puntualizó el funcionario.

Si bien ya se conocen las cifras provisorias del conteo poblacional, “vamos a esperar los datos finales y la información más precisa”, aclaró Manzur.

En la conferencia también estuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien informó que Gendarmería y las fuerzas provinciales de la zona cordillerana de la Patagonia oeste reforzaron la vigilancia frente a “las complicaciones que está teniendo el Estado de Chile” con las comunidades mapuches de la región de La Araucania. “Creemos que estamos en buenas condiciones trabajando sobre el tema”, cerró.