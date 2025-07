“Nosotros estamos esperando la condena penal, pero ellos la condena social ya la tienen”. La afirmación, entre la seguridad de lo dicho y la angustia por lo vivido, es de Dalma Maradona. La hija de Diego sabe que tiene que atravesar un calvario que parecería no terminar jamás, ante un juicio por la muerte de su papá que se anuló a mitad de camino y que ahora deberá esperar una nueva fecha para su inicio desde cero. Su sentencia sobre los médicos que atendieron al astro del fútbol mundial en sus últimos días y sobre los abogados que lo aislaron a más no poder es solo un fragmento de la entrevista exclusiva de Dalma en Maradona, el juicio que no fue, un informe periodístico documental de cuatro episodios que desde este jueves se puede ver en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO, a razón de un capítulo estreno por semana.

A cuatro años y medio de su muerte, Maradona no puede descansar en paz. Ni siquiera el juicio que se inició el 11 de marzo sobre las causas y responsabilidades por su fallecimiento pudo traer la calma necesaria: tras cuatro años de investigación y meses de audiencias, el proceso judicial fue anulado el 29 de mayo pasado por considerar que la jueza Julieta Makintach incumplió con la imparcialidad requerida para el buen desempeño y mostró un interés personal en el mismo al prestarse a la realización de un proyecto audiovisual sobre el caso en los tribunales de San Isidro. Así, todo volvió a “fojas cero”: para saber la responsabilidad de Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicólogo; Mariano Perroni, supervisor de enfermeros; Ricardo Almirón, enfermero; Nancy Forlini, coordinadora médica; y Pedro Di Spagna, médico clínico, habrá que esperar la conformación de un nuevo tribunal y la disposición de una nueva fecha.

“Me utilizan en vida, y encontrarán el modo de hacerlo estando muerto”, había afirmado Maradona en 1996, como una triste premonición. En Maradona, el juicio que no fue, la investigación recorre todo lo que ocurrió, se dijo y se hizo desde la internación domiciliaria de Diego en una casa de un barrio privado de Tigre hasta la escandalosa suspensión del juicio por el que los siete profesionales y médicos están imputados por homicidio simple con dolo eventual y enfrentan penas de entre 8 y 25 años.

La investigación realizada por el equipo periodístico de DNEWS reconstruye los últimos días de Diego Armando Maradona y los aspectos más desconocidos del proceso judicial que se inició tras su muerte, llegando a un juicio que duró tres meses y terminó anulado en medio de un escándalo sin precedentes en América Latina y el mundo. El informe periodístico ofrece una inmersión profunda en el drama íntimo y legal que marcó el final del ídolo más popular del fútbol mundial entre mediados de la década del setenta y comienzos de los noventa, con testimonios claves y voces especializadas que aportan contexto y análisis sobre uno de los casos más impactantes de la historia argentina reciente.

En Maradona, el juicio que no fue, Dalma reveló que los abogados y otras personas que formaban parte del entorno más íntimo de su padre empezaron a alejar a sus hijos y familiares a partir de septiembre de 2019, cuando Maradona asumió como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ese momento, afirma la hija, marcó un antes y un después en el vínculo del ex futbolista con sus seres queridos. “Siempre tuvo un entorno que con nosotras no se llevaba bien. La verdad es que era muy difícil la comunicación”, subrayó la hija mayor de Diego.

Estructurado a lo largo de cuatro episodios, la serie documental aborda una dimensión esencial del caso en cada entrega, que se subirá a la plataforma de streaming cada jueves. El traslado de Maradona a la casa de Tigre, su frágil estado físico y emocional, las decisiones médicas, el minuto a minuto de las horas previas a su muerte, las presuntas irregularidades en la atención sanitaria y la polémica suspensión del juicio son abordados a través de material documental, entrevistas y análisis de todos los involucrados en el caso.

Además de los testimonios de Dalma y Giannina Maradona, el informe contiene declaraciones de Rita Maradona, hermana de Diego; Fernando Burlando, abogado de las hijas; Guillermo Coppola, el exrepresentante y amigo de toda la vida del astro; Verónica Ojeda, expareja de Diego, y su abogado Mario Baudry; Julio Rivas, abogado del médico Leopoldo Luque (imputado); Miguel Ángel Pierri, abogado de Mariano Perroni (imputado); Mariano Israelit, amigo íntimo de Diego; y Marcelo Benedetto, periodista, entre muchas otras voces que intentan explicar todo lo inexplicable que rodeó a la muerte del mejor jugador de todos los tiempos y del fallido juicio por su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.